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Январская статистика StatCounter показала рост доли браузера Microsoft Edge
Firefox продолжает терять пользователей
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В первый день нового месяца фирма StatCounter традиционно выпускает статистику долей браузеров за месяц предыдущий. Как обычно бывает, никаких крупный изменений в расстановке сил не произошло. Данные StatCounter берутся с полутора миллионов веб-сайтов, так что в них может быть некоторая погрешность.

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Google Chrome сохраняет лидерство с долей 66,39%, набрав за месяц 0,25%. Microsoft Edge тоже вырос с почти 11% до 11,09%. Apple Safari идёт третьим с долей 9,33% (+0,32%), а Mozilla Firefox нравится 6,87% пользователей. При этом он потерял 0,34%, так что его падение продолжается. Замыкает пятёрку Opera с долей 3,42%, которая выросла на 0,12%.

  • Google Chrome — 66,39% (+0,25%).
  • Microsoft Edge — 11,09% (+0,11%).
  • Apple Safari — 9,33% (+0,32%).
  • Mozilla Firefox — 6,87% (-0,34%).
  • Opera — 3,42% (+0,12%).
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На рынке мобильных браузеров процессы протекают быстрее и здесь в статистике нет Microsoft Edge. Microsoft так и не смогла потеснить встроенные браузеры на Android и iOS, пишет Neowin.

  • Google Chrome — 65,35% (+1,04%).
  • Apple Safari — 24,45% (+0,9%).
  • Samsung Internet — 4,46% (-0,6%).
  • Opera — 1,78% (+0,14%).
  • UC Browser — 1,47% (-1,34%).
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#браузеры
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