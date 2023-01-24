Панели производства Samsung Display будут не только в смартфонах

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Подразделение компании Samsung по выпуску дисплеев сообщает, что новые ноутбуки Galaxy Book будут обладать панелями OLED с частотой 120 Гц. 1 февраля Samsung проводит мероприятие Samsung Unpacked в Сан-Франциско. Пока же Samsung Display рассказала о некоторых характеристиках будущих ноутбуков Galaxy Book.

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«Samsung Display впервые собирается использовать крупногабаритную технологию OCTA в новой высококлассной модели Galaxy Book и рассчитывает добавить к шикарному дизайну высокую портативность», — говорится в сообщении компании. «Ещё Samsung Display демонстрирует производительность панелей своих продуктов с экранами с соотношением сторон 16:10, частотой обновления 120 Гц и разрешением 3K».

OCTA (On-Screen Touch AMOLED) представляет собой технологию, которую Samsung впервые использовала в линейке смартфонов Galaxy. Экраны OLED обычно повышают контрастность экрана за счёт идеального чёрного цвета. Технология OCTA убирает сенсорный слой панели и интегрирует сенсор в саму панель. Это делает панель тоньше на 6%–11%, упрощает производство и делает панель более экологичной.

Судя по выставке CES, 2023 год может стать судьбоносным для экранов типа miniLED и OLED в компьютерных мониторах. Samsung является ведущим производителем мониторов OLED, Asus тоже делает на них ставку.

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Пока только ноутбуки для создания контента, вроде Microsoft Surface Laptop Studio, обладают панелями с частотой 120 Гц. Их появление в Galaxy Book может повысить популярность ноутбуков этой серии и заставить остальных производителей предлагать подобные решения, пишет PCWorld.