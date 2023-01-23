Компания Apple не так давно представила новое поколение планшетов iPad Pro. В них она установила современные процессоры M2 собственной разработки, повысив тем самым производительность и продолжительность работы между зарядками. В 2024 году следующее поколение планшетов также может получить некоторые новшества. С 2018 года внешний вид iPad Pro почти не менялся, однако это может произойти в следующем году.
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В информационном бюллетене Power On инсайдер Марк Гурман сообщает, что Apple намеревается выполнить «серьёзную модернизацию iPad Pro». В нынешнем году она хочет произвести только незначительные изменения в iPad Pro, iPad Air и iPad mini 6. Весной будущего года iPad Pro может получить полный редизайн и экран OLED.
Ранее говорилось, что iPad Pro может получить стеклянную заднюю панель, что позволит использовать зарядку MagSafe. Это будет напоминать реализацию MagSafe на последних аппаратах iPhone.
Ещё Apple готовится к переходу на экраны OLED. Недавно сообщалось, что Apple собирается поставить OLED в iPad в 2024 и в MacBook в 2026 годах соответственно, а выпускать их будет Samsung. Также специалист по вопросам дисплеев Росс Янг утверждает, что iPad Pro 2024 года будут иметь диагонали 11,1 дюйма и 13 дюймов, пишет WCCFTech.