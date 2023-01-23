Компания Huawei скоро может представить новый аксессуар для смартфонов. Она готовит быстрое зарядное устройство для смартфонов, которое увидели на сайте сертификации 3C. Оттуда стало известно, что устройство поддерживает зарядку 20 В/4,4 А (88 Вт). Оно обладает обратной совместимостью с существующими смартфонами Huawei, поддерживающими мощность зарядки 66 Вт и 40 Вт.
реклама
Сейчас Huawei продаёт зарядное устройство мощностью 65 Вт с адаптером для разных моделей мобильных устройств. Также у китайского производителя есть сверхбыстрое зарядное устройство мощностью 90 Вт. Как и прежде, от нового зарядного устройства можно ждать поддержки защиты от перенапряжения, защиты от перегрузки по току, от высокой температуры, короткого замыкания, пониженного напряжения, электромагнитного поля, электростатической защиты, защиты от удара молнии и других форм защиты.
Ожидается, что зарядное устройство будет поддерживать формат USB Type C > Type C с адаптером, пишет Gizmochina.