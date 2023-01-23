Оно поддерживает также зарядку мощностью 66 Вт и 40 Вт

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

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3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

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3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Компания Huawei скоро может представить новый аксессуар для смартфонов. Она готовит быстрое зарядное устройство для смартфонов, которое увидели на сайте сертификации 3C. Оттуда стало известно, что устройство поддерживает зарядку 20 В/4,4 А (88 Вт). Оно обладает обратной совместимостью с существующими смартфонами Huawei, поддерживающими мощность зарядки 66 Вт и 40 Вт.

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Сейчас Huawei продаёт зарядное устройство мощностью 65 Вт с адаптером для разных моделей мобильных устройств. Также у китайского производителя есть сверхбыстрое зарядное устройство мощностью 90 Вт. Как и прежде, от нового зарядного устройства можно ждать поддержки защиты от перенапряжения, защиты от перегрузки по току, от высокой температуры, короткого замыкания, пониженного напряжения, электромагнитного поля, электростатической защиты, защиты от удара молнии и других форм защиты.

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Ожидается, что зарядное устройство будет поддерживать формат USB Type C > Type C с адаптером, пишет Gizmochina.