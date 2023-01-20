Представитель компании Huawei раскрыл подробности о компьютерах этого китайского производителя. Их продажи в прошлом году выросли, на фоне чего компания собралась поднять расходы на исследования и разработки.
реклама
По словам исполнительного директора Ю Ченгдонга, в 2022 году компания демонстрировала положительную динамику на коммерческом рынке компьютеров. Он ждёт дальнейшего роста продаж, несмотря на спад рынка ПК в целом. Руководство Huawei уверено, что компания смогла увеличить охват потребителей и добиться серьёзных прорывов в ключевых сферах. Ю Ченгдонг сообщил, что компания продолжает укреплять инвестиции в исследования и разработки в области ПК, сосредоточившись на инновациях и конкурентоспособных продуктах.
Huawei планирует расширить свои предложения на сферу промышленного применения и предлагать коммерческую систему обслуживания. Ещё компании удалось сохранить стабильный рост в бизнесе инфраструктуры ИКТ и в облачном сегменте. Наконец, Huawei заинтересована в производстве компонентов для умных автомобилей, пишет Gizmochina.