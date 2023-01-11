Чтобы обрести условную независимость в производстве полупроводниковых компонентов.

Известно, что китайская компания Huawei Technologies сильно пострадала от американских санкций, которые начали вводиться ещё в 2019 году при прежнем президенте США Дональде Трампе (Donald Trump), но недавний квартальный отчёт Huawei показал, что адаптация китайского гиганта к новым условиям ведения бизнеса в значительной части завершилась, и выручка перестала падать именно по причинам геополитического характера. Как сообщает DigiTimes, Huawei всё ещё не теряет надежды выстроить собственную экосистему по производству полупроводниковых компонентов, поскольку доступ к зарубежным подрядчикам вроде TSMC был отрезан из-за санкций.

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Источник изображения: AFP

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По информации источника, Huawei Technologies попытается объединить усилия с другими компаниями из КНР, пострадавшими от санкций США. По всей видимости, может возникнуть альянс между Huawei и SMIC, которая остаётся крупнейшим контрактным производителем чипов в КНР. Кроме того, недавно стало известно, что Huawei в обстановке повышенной секретности скупает предприятия разорившихся производителей чипов в Китае, чтобы на их основе наладить выпуск компонентов для собственных нужд. Китайский гигант даже подал патентную заявку на конструкцию EUV-сканера для работы с техпроцессами менее 7 нм, поэтому работа по импортозамещению в китайской полупроводниковой промышленности может вестись сразу по нескольким направлениям.