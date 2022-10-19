Во вторник Apple представила три новые модели iPad. Большие обновления в основном спрятаны внутри планшетов.

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Скромно, без большого основного доклада и онлайн-презентации Apple представила три новые модели iPad и при этом производитель не устроил грандиозного представления или шоу.

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Самая большая разница между предыдущими и новыми моделями скрыта внутри. Две новые модели iPad Pro с размерами 11 и 12,9 дюймов теперь обладают процессор M2, который Apple разработала самостоятельно. В предыдущих топ-моделях темп задавала меньшая модель M1. Чип M2 также используется в некоторых ноутбуках компании из Купертино, включая MacBook Air и 13-дюймовый MacBook Pro.

Базовая версия 11-дюймового iPad Pro стоит 1049 евро, 12,9-дюймовая — от 1449 евро.

Apple также обновила iPad начального уровня. Планшет десятого поколения теперь стал обладателем более крупного 10,9-дюймового дисплея, а разъем USB-C заменяет предыдущий разъем Lightning. В отличие от предшественника, на панели новой модели кнопка «Домой» отсутствует. Сканер отпечатков пальцев TouchID установлен в боковой кнопке.

Что касается процессора, Apple выбрала меньшую версию, нежели для модели Pro: iPad оснащен бионическим чипом A14, как и у iPhone 12. iPad доступен в синем, желтом, розовом и серебристом цветах по цене 579 евро в базовой комплектации без мобильной связи.

Большинство слухов, просочившихся о планшетах заранее, сбылись. Изменился только дизайн iPad начального уровня. Модели iPad Pro сохраняют четырехлетний стиль со округленными углами.

Помимо прочего, фанатам Apple пришлось отказаться от надежды на то, что мини-светодиодный экран теперь будет обеспечивать более яркое изображение на модели iPad Pro. В 12,9-дюймовом планшете нет того, что Apple называет технологией отображения XDR с тысячами крошечных светодиодов. 11-дюймовый планшет по-прежнему имеет ЖК-экран.

Американский производитель также разместил новую версию телевизионной приставки Apple TV в интернет-магазине. Приставка теперь работает на чипе A15 Bionic, имеет не менее 64 гигабайт оперативной памяти, а пульт дистанционного управления обладает соединением USB-C.

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По сообщению в Твиттере журналиста Bloomberg Марка Гурмана стало известно, что новая операционная система для планшетов iPadOS 16 должна быть выпущена на следующей неделе. Кроме того, в конце этого года должны быть представлены новые MacBook и более быстрый Mac Mini. Впрочем, Гурман и здесь не ожидает отдельной презентации устройств. На следующей выставке Apple, которая будет не ранее следующей весны, могут быть представлены очки дополненной реальности под названием «Reality Pro».