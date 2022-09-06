Большинство планшетов премиального уровня на Android в настоящее время обладают экранами OLED или AMOLED. Apple привычно никуда не торопится и её планшеты остаются с панелями LCD. Скоро это может остаться в прошлом, поскольку появляется всё больше свидетельств выпуска iPad с экраном OLED в 2023 году. Apple может использовать гибридный тип панели с дополнительными преимуществами.
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Такая панель будет сочетать в себе технологии гибких и жёстких панелей, что защитит от деформации, наблюдаемой в крупных устройствах с экранами размером более 10 дюймов. Говорится также об использовании более эффективного экрана OLED с двойным стеком на будущих моделях iPad Pro и MacBook.
Маловероятно, что устройства с подобными экранами будут анонсированы в следующем месяце, поскольку технология сейчас находится на этапе разработки. Многое зависит от поставщиков дисплеев Samsung, LG и BOE. Пока же в анонсируемых в октябре новых планшетах должны быть более привычные экраны, пишет Nextpit.