Проблемных видеокарт Radeon RX 7900 XTX было произведено слишком много

Недавно старший вице-президент AMD и генеральный директор Radeon Graphics Скотт Херкельман в интервью затронул вопрос неисправности кулеров в видеокартах AMD RX 7900 XTX. Было сказано, что проблемы у новых видеокарт наблюдаются в незначительном количестве, но в реальности число зарегистрированных случаев говорит об обратном.

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Руководитель AMD говорит, что компания признаёт наличие проблемы:

«Причина в том, что у небольшой партии испарительных камер есть неполадки в работе. Их процент очень небольшой и мы готовы решить эту проблему. Достаточно позвонить в техподдержку, если карта приобретена на сайте AMD.com или у партнёра AMD».

На сайте Igorslab говорится, что количество обращений за возвратом средств среди покупателей карты составляет 9-11%. Существует понятие приемлемого уровня качества (AQL), соответствующего установленным Международной организацией по стандартизации (ISO) стандартам. Приемлемый уровень качества считается «наихудшим допустимым уровнем качества». Раздел ISO 2859-1:1999 от ноября 1999 г., обновлённый в 2020 г., описывает количественное измерение приемлемого качества продукта. Дефекты AQL разделяются на три части: незначительные, серьёзные и критические. У незначительных дефектов AQL составляет 4%, у крупных дефектов 2,5 %, у критических ноль.

Стандарты AQL различаются в зависимости от отрасли. Теоретически, из 1000 проданных видеокарт 10 могут быть неисправны, прежде чем производителю придётся отзывать партию.

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Перед началом продаж RX 7900 XTX компания AMD произвела 200 тысяч экземпляров. В соответствии со стандартом AQL и отраслевым стандартом для брака в 1% из них 2000 карт должны быть признаны дефектными, прежде чем придётся отзывать их. Игорь Валлоссек из Igor’s Lab утверждает, что проблемой затронуто 10 тысяч карт, в пять раз больше допустимого, пишет WCCFTech. Его более подробный анализ (на английском) можно прочитать здесь.