Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Россиянин отличился в разгоне AMD Radeon RX 7900 XTX
При помощи центрального процессора Intel Core i9-13900K.
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Пока любители искать дефекты горячих (в прямом смысле) новинок активно обсуждают проблему недолива, российский энтузиаст Fatronix воспользовался видеокартой Radeon RX 7900 XTX эталонного дизайна для закрепления триколора в подавляющем количестве записей модельного рейтинга HWBot. Используемая оверклокером видеокарта формально несла на себе марку Gigabyte, её система охлаждения не подвергалась доработкам и модификациям, после помещения системного блока на балкон автору эксперимента удалось разогнать новинку до 2900/22000 МГц.

реклама

Источник изображения: HWBot, Fatronix

Важным элементом успеха был центральный процессор Intel Core i9-13900K, который тоже никак не модифицировался, но охлаждался водоблоком, подключенным к радиатору MORA 420 с 9 вентиляторами Arctic P14 PWM PST. В качестве охлаждающей жидкости был залит антифриз, поэтому эксплуатировать систему на морозе можно было достаточно долго. В качестве термоинтерфейса для процессора применялся состав Arctic MX4.

Источник изображения: HWBot, Fatronix

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

При сохранении активности всех ядер центральный процессор Core i9-13900K смог разогнаться под нагрузкой до 5,5 ГГц. В результате Fatronix показал лучшие достижения для Radeon RX 7900 XTX как минимум в трёх десятках тестовых дисциплин.

#amd #экстремальный разгон #radeon rx 7900 xtx #оверклокинг #intel core i9-13900k
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD Ryzen 9 7950X3D получил память 3D V-Cache только на одном чиплете
AMD ошиблась в описании объёма кеш-памяти мобильных процессоров Ryzen 7040
Samsung удалось получить заказы AMD на выпуск 14-нм компонентов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Прощай АМД - здравствуй Интел
129
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Умная душевая стойка с дисплеем Сяоми и другие
4
Топ 10 лучших фильмов за 2022 год
18
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
67
ТОП-12 причин не экономить на корпусе для игрового компьютера
32
2013-2023: Как изменилась графика в играх за последние 10 лет
69
10 лучших SSD для игровых ПК в 2023 году — от бюджетных до топовых
3
Журналист Дм.Киселёв провёл митинг в Москве за свободу слова и против давления на СМИ в Прибалтике
64
Зачем Илон Маск поставлен управлять Twitter
8
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
10

Сейчас обсуждают

Евгений Самара
11:58
За счёт Укроины пополнят. Я надеюсь, что Путин немного Укроины оставит, чтобы они долги за поставки вооружений оплачивали ближайшие 1000 лет.
Нефтяной запас США почти опустошен, а на его восстановление уйдет более 6 лет
FelsheR-BAN100551
11:58
Стратегический лежащий без дела, тоже продать можно пока нефть дорогая. Просто афтор баран, а не писатель экономических новостей. Будет нефть за копейки - восстановят.
Нефтяной запас США почти опустошен, а на его восстановление уйдет более 6 лет
Скиталец
11:56
Тоже с одной плашкой оперативы?
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
Евгений Самара
11:54
Продаётся за 100 тысяч. Только что в ДНС собрал такой же, но за 77 тысяч: https://www.dns-shop.ru/custompc/user-pc/configuration/9ec4a38e659d3a9c/
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
Дункан Стэндиш
11:53
Хммм автор... а почему ты у меня не в чёрном списке?
Журналист Дмитрий Киселёв провёл митинг в Москве за свободу слова и против давления на СМИ
OgoGoLog
11:52
Сутки прошли. Инагента дали?
Журналист Дмитрий Киселёв провёл митинг в Москве за свободу слова и против давления на СМИ
Дункан Стэндиш
11:51
Фуфлыкс в квадрате...
Ретро сборка на AMD FX и двух видеокартах - раньше было лучше
ddr22
11:51
топовый это 990 а не 980 )
Ретро сборка на AMD FX и двух видеокартах - раньше было лучше
Самсунг Владимир
11:50
Залупсмус - это клоун, который выучил по самоучителю С#, а теперь кичится каким-то там партнёрством с AMD. Ну, да, получил доступ к NDA-документации - вот и всё сотрудничество. Его Гидра, или как оно ...
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
FelsheR-BAN100551
11:49
Уже года 2 не дорожал, можно и поднять немного. Путин за Крым с Донбасом новый дворец заслужил, презентуем от оверклокера!)) И асфальт с унитазами самые дорогие туда!)))
Нефтяной запас США почти опустошен, а на его восстановление уйдет более 6 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем