Пока любители искать дефекты горячих (в прямом смысле) новинок активно обсуждают проблему недолива, российский энтузиаст Fatronix воспользовался видеокартой Radeon RX 7900 XTX эталонного дизайна для закрепления триколора в подавляющем количестве записей модельного рейтинга HWBot. Используемая оверклокером видеокарта формально несла на себе марку Gigabyte, её система охлаждения не подвергалась доработкам и модификациям, после помещения системного блока на балкон автору эксперимента удалось разогнать новинку до 2900/22000 МГц.
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Важным элементом успеха был центральный процессор Intel Core i9-13900K, который тоже никак не модифицировался, но охлаждался водоблоком, подключенным к радиатору MORA 420 с 9 вентиляторами Arctic P14 PWM PST. В качестве охлаждающей жидкости был залит антифриз, поэтому эксплуатировать систему на морозе можно было достаточно долго. В качестве термоинтерфейса для процессора применялся состав Arctic MX4.
При сохранении активности всех ядер центральный процессор Core i9-13900K смог разогнаться под нагрузкой до 5,5 ГГц. В результате Fatronix показал лучшие достижения для Radeon RX 7900 XTX как минимум в трёх десятках тестовых дисциплин.