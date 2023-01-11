Немецкая служба ремонта графических процессоров выявила десятки подобных случаев, в которых видеокарты становятся полностью неремонтопригодными

В сети появился видеоролик от службы ремонта видеокарт KrisFix в Германии. В ролике сообщается, что за последние 3 недели сервис получил 61 карту RX 6800/6900, из которых 48 оказались полностью неремонтопригодными с закороченными шинами чипа, короткозамкнутыми шинами памяти и короткозамкнутыми шинами контроллера памяти. В одном из комментариев к видео KrisFix уточняет, что карта, представленная в ролике, была в очередной раз разобрана, а кристалл графического процессора оказался треснувшим, при этом одна часть прилипла к термопрокладке.

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Углубившись более подробно в проблему, KrisFix сообщает, что на всех 48 картах были установлены последние версии драйверов Adrenaline 22.11.2. Хотя были случаи, когда драйверы могли случайно отключить тепловую защиту графического процессора, маловероятно, что драйверы сами по себе вызывают растрескивание кристаллов. Однако в сервисе посоветовали на всякий случай вернуться к предыдущей версии драйвера, пока не появится больше подробностей.

Некоторые очевидные вопросы до сих пор остаются без ответа. Почему так много карт из Германии и нет подобных случаев в других регионах? Кроме того, зачем отправлять карты в ремонтную службу, а не возвращать их продавцу? Кроме того интересно, что этот случай всплывает сразу после того, как AMD признала проблему с испарительной камерой на некоторых новых картах RX 7900 XTX.

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KrisFix пытается собрать больше информации об этой проблеме и запрашивает отзывы у владельцев карт RX 6800/6900. После сбора большего количества данных KrisFix выпустит последующее видео со всей новой информацией.