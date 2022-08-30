У него есть камера 50 Мп и зарядка 33 Вт

3090 за 100 тр в Ситилинке

3090 за 100 тр в Ситилинке

На хорватском сайте компании Oppo появился смартфон A57s. Очередной представитель линейки A для европейского рынка обладает большим экраном, камерой 50 Мп, стереодинамиками и зарядкой 33 Вт.

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Спереди находится панель IPS LCD 6,56 дюйма с разрешением 1612 х 720 пикселей. У неё частота обновления лишь 60 Гц, плотность пикселей 269 ppi, яркость до 600 нит и защитное стекло Panda. Экран занимается 89,8% передней части корпуса.

A57s работает на процессоре MediaTek Helio G35, у него 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и аккумулятор 5000 мАч с зарядкой SuperVOOC мощностью 33 Вт. Объём хранилища 64 ГБ, есть поддержка карт памяти microSD. Аппарат работает на Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1.

Разрешение передней камеры составляет Мп. Основная задняя камера 50 Мп, другая 2 Мп и светодиодная вспышка. Кнопка питания находится справа, внутри у неё сканер отпечатков. Среди других характеристик две SIM-карты, 4G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, порт USB-C, стереодинамики и разъём 3,5 мм.

Сведений о цене и сроках начала продаж нет. Предположительно, стоимость составит около 199 евро, пишет Gizmochina.

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