Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Названы будущие функции безопасности системы Windows 11
Аппаратную защиту обеспечит чип Pluton
анонсы и реклама
Обвал цен RTX 3070 Ti ниже февральских
Еще одна RTX 3070 Ti даже дешевле
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 100 000р на i9 12900K
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

В вторник на посвящённом гибридной работе с использованием Windows мероприятии компания Microsoft описала ряд опций безопасности, которые скоро появятся в системе Windows 11. Инсайдеры уже могут быть знакомы с некоторыми из них и применять в повседневных рабочих процессах. Остальным предстоит ждать выпуска финальной версии обновления системы.

реклама

Станет больше компьютеров с применением аппаратного чипа безопасности Microsoft Pluton. Чип Pluton будет обновляться через центр обновления Windows, так что предприятиям самим ничего делать не придётся. Разработчики утверждают, что Pluton оптимизирован для Windows 11, и напоминают об инвестициях Microsoft в стратегию защиты, от чипов до облачных вычислений.

Защищённая гипервизором (HVCI) целостность кода будет активна по умолчанию для большего количества устройств на Windows 11. Это защитит их от заражённых и вредоносных драйверов. Чёрный список уязвимых драйверов будет использовать HVCI и управление приложениями Защитника Windows (WDAC). Это включенное по умолчанию средство защиты на уровне ядра для компьютеров с HVCI или Windows 11 SE.

На новых ПК будет также Smart App Control. Это решение выходит за рамки встроенной защиты браузера и затрагивает все неподписанные и вредоносные приложения. Интеллектуальное управление приложениями применяет ИИ и реагирует на сигналы процессов в реальном времени. Это позволит запускать только безопасные приложения. Для активации потребуется выполнить чистую установку Windows 11.

Улучшено обнаружение и предотвращение фишинга с помощью SmartScreen защитника Microsoft. Система будет предупреждать пользователей, если они вводят учётные данные во вредоносное приложение или сайт. Credential Guard с применением аппаратных возможностей безопасности на основе виртуализации будет работать в Windows 11 по умолчанию. Дополнительная защита Local Security Authority (LSA) для подтверждения личности подключенных к предприятию компьютеров на Windows 11 также будет предлагаться по умолчанию.

Будет улучшена и защита персональных данных. Для доступа к привилегированным данным пользователям потребуется пройти аутентификацию с помощью Windows Hello для бизнеса. Даже если устройство украдено или потеряно, злоумышленники не смогут получить доступ к конфиденциальным данным.

Напоследок Microsoft напомнила организациям о Config Lock для мониторинга ключей реестра и обеспечения их соответствия базовым показателям, принятым в вашей организации и ИТ в целом. Такая защита в системе уже есть, пишет Neowin.

анонсы и реклама
Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
650 000р скидка на комп Alienware
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#windows 11
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

CNews: Windows 11 не стать всемирной операционной системой из-за высоких требований к железу
Microsoft показала обновлённый проводник Windows 11 с вкладками и новой домашней страницей
Microsoft уже развернула Windows 11 на 190000 своих корпоративных ПК
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
191
Роман Абрамович обратился к друзьям с просьбой одолжить $1 миллион на мелкие расходы
26
Илон Маск прибрал к рукам 9,2% акций Twitter
1
Российский рынок ПО может быть окончательно потерян для американских компаний – Cnews
10
World of Tanks никуда не уходит – что сообщают в Wargaming и почему с играми ничего не случится
13
Windows 11 не оправдала надежд Microsoft – низкая популярность и третье место с показателем 8.47%
36
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6700 XT со скидками до 100 000 рублей
18
Redmi 9T вопреки стратегии обновления может получить MIUI13 на базе Android 12
2
«Триколор» захотел получить государственную поддержку
1
Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси
93
Видеокарты AMD существенно превзошли NVIDIA по приросту производительности от новых драйверов
23
Steam опубликовала статистику используемых CPU и GPU за март 2022 года
6
Процессоры AMD Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5500 сравнили в играх с Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
8
Airbnb ушёл из РФ громко хлопнув дверью, присвоив себе деньги обычных пользователей
6
ZOTAC представила GeForce RTX 3090 Ti PGF OC занимающей 4 слота на материнской плате
36
Энтузиаст умудрился пройти Elden Ring за три часа, не получив урона
1
Tele2 будет переименован - шведы не хотят продлевать лицензию на бренд
18
В пути шофёр-дальнобойщик: геймплейный трейлер Alaskan Truck Simulator
+
Wargaming уходит с российского рынка: World of Tanks может потерять обновления
5
Цены на видеокарты падают в российских магазинах
33

Популярные статьи

Андервольтинг GeForce RTX 3060 — минус 50 ватт и 10 градусов за 5 минут
37
Call of Duty 2: проверка временем
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo EK X
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть пятая заключительная
+

Сейчас обсуждают

wwr222
10:07
Какой выбор? Очнись уже!
Intel приостановила деятельность на территории России и Беларуси
[Zero]
10:04
Маск - приверженец абсолютной свободы слова, так что отличная новость.
Илон Маск потратил на покупку акций Twitter с конца января $2,64 млрд
Michiru1
10:03
Уже год у девушки в использовании qtj2, полет нормальный. Конечно есть некоторые проблемы, к примеру слетающий биос при замене карты.
Intel приостановила деятельность на территории России и Беларуси
vurdalakec
10:01
Шешенбелизм?
Ryzen 5 5500 и Ryzen 5 5600 продемонстрировали провальные результаты в игровых тестах SH
felsher 03
10:00
Меня не проси я с утра покакал.
Intel приостановила деятельность на территории России и Беларуси
Павел Патронов
10:00
Ну как? Перенесли? А то ж блэт забанят
СМИ: Минобрнауки РФ рассылает вузам письма с просьбой перенести контент с каналов YouTube на российские сервисы VK.Видео и Rutube
Катерина Стец
09:59
они дома
Intel приостановила деятельность на территории России и Беларуси
BETAJIb
09:56
проц уровня 5600х хватит на 10 лет а потом можно поехать куда то в грузию и купить комп тоесть обновиться причем бушный, естественно не каике лицензии на виндовс итд, Нужно пускать в ход флэш моб об п...
Intel приостановила деятельность на территории России и Беларуси
AndreY33_80
09:54
Фаргус 2 появится, 8 волк и т.п. так что не переживайте
Intel приостановила деятельность на территории России и Беларуси
Катерина Стец
09:52
будут, так же как гугл пиксели. они офиц не продаются.но купить без проблем в рф
Intel приостановила деятельность на территории России и Беларуси
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем