Аппарат средней ценовой категории в нашей стране обновляется в первую очередь

Давно привычно, что в плане доступности продуктов и сервисов Россия не находится первых рядах. Например, официально на нашем рынке не продаются такие устройства, как Microsoft Surface и Google Pixel. Однако, бывают и исключения. Например, периодически Samsung начинает обновлять свои мобильные устройства именно с России. Так произойдёт и в случае со смартфоном средней ценовой категории Galaxy A72. По своим возможностям и цене это далеко не такой представительный аппарат, как Galaxy S21, Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 2, S20, Note 20 и т.д. Как раз это может значить, что его купили больше людей, нежели дорогие флагманы.

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Данный смартфон был представлен весной 2021 года, напоминает Phonearena. У него нет 5G и он вышел на Android 11 и на чипе Snapdragon 720 под пластиковым корпусом. Под каждый процессор нужны свои программные оптимизации и очевидно, что Snapdragon 720 не был для компании приоритетом. Однако, обновление до Android 12 начинают распространять даже раньше срока. По графику это должно было произойти в феврале. В результате можно рассчитывать на скоро обновление таких моделей, как Galaxy A52, A52 5G, A52s 5G и A42 5G.

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