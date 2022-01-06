Представлены дорогие мониторы, настольные ПК и ноутбуки Predator, новые модели Aspire AIO и Swift X

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На выставке CES компания Acer анонсировала игровой монитор Predator CG48 с диагональю 48 дюймов. В нём используется панель OLED, разрешение 4K и частота обновления 138 Гц. Желающие смогут подключать его посредством HDMI 2.1, трёх HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, четырёх USB 3.2 и одного USB-C.

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Acer обещает время отклика 0,1 мс, HDR10, 98% цветового диапазона DCI-P3 и AMD FreeSync Premium Pro. Монитор поступит в магазины в 3-м квартале за 2199 евро, сообщает Techspot.

Среди других игровых мониторов будут Predator X32 и X32 FP. Это 32-дюймовые панели IPS с разрешением 4K и 576-зонной подсветкой miniLED. Более дорогой X32 за 1899 евро обладает частотой обновления 160 Гц, Nvidia G-Sync Ultimate и Reflex, тремя портами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4 и концентратором USB 3.0.

X32 FP за 1599 евро получил частоту 165 Гц, поддерживает AMD FreeSync Premium Pro, четыре порта HDMI 2.1 для консолей, один DisplayPort 1.4, USB-C мощностью 90 Вт, один USB-A и концентратор USB 3.0.

Predator X32 FP выпустят во 2-м квартале, а X32 в 3-м.

Среди ПК представлены полноразмерный Predator Orion 5000 и среднего размера Orion 3000. Оба они на Windows 11 и с процессорами Intel i7 12-го поколения, видеокартой RTX 3080 в первой модели и RTX 3070 во второй.





Объём памяти достигает 64 ГБ ОЗУ, хранилище NVMe до 2 ТБ. Корпуса из затемнённого стекла и металла получили прозрачные боковые панели и вентиляторы Predator FrostBlade RGB спереди.

Продажи в США начнутся в феврале по цене 1999 евро за Orion 5000 и 1299 евро за Orion 3000.

Новый ноутбук Predator Helios работает на процессорах Intel 12-го поколения с видеокартами. Ноутбуки Nitro 5 получили чипы AMD Ryzen 6000.

Флагманский Predator Triton 500 Special Edition может предложить Intel Core i9 12-го поколения, RTX 3080 Ti и 32 ГБ памяти на частоте 5200 МГц. Вместимости накопителя на PCIe Gen 4 может составлять 2 ТБ, батарея 99,98 Вт*ч, есть система охлаждения с тремя вентиляторами.

Диагональ экрана 16 дюймов с соотношением сторон 16:10, разрешение 2560 х 1600 с частотой обновления 240 Гц и G-Sync. Продажи начнут в апреле по цене 3499 евро.

Более бюджетный Helios 300 обладает экранами 15,6 дюйма QHD 165 Гц и 17,3 дюйма QHD/FHD 165/44 Гц. Процессоры здесь попроще, до Core i7 12-го поколения и видеокарты RTX 3080/3070 Ti. Максимальный объём памяти и хранилища 32 ГБ и 2 ТБ соответственно.

Минимальная стоимость составит 2299 евро за 15,6-дюймовую модель. 17,3-дюймовая версия обойдётся в 2399 евро.

Обновят модели Nitro 5, получившие поддержку Core i7 12-го поколения и AMD Ryzen 6000, видеокарты RTX 3070 Ti и до 32 ГБ памяти. Экраны здесь тоже 15,6 и 17,3 дюйма, разрешения QHD/FHD 165 Гц и FHD 144 Гц.

Более компактный вариант Nitro 5 поступит в продажу за 1549 евро, а в апреле последует версия за 1599 евро.

Среди ультрабуков не для игр анонсировали две модели Swift X с экранами 16:10. 14-дюймовый вариант может обладать последними 12-ядерными процессорами Intel и видеокартой RTX 3050 Ti. 16-дюймовый вариант работает с графикой Intel Arc.

Acer даёт этим устройствам 16 ГБ памяти и SSD на 2 ТБ, Thunderbolt 4, USB 3.2 и сканер Windows Hello.

Среди моноблоков Aspire представлены 27-дюймовый C27 и 24-дюймовый C24. Эти тонкие рабочие станции работают на Core i7 12-го поколения с GeForce MX550, у них 64 ГБ памяти и 1 ТБ SSD + 2 ТБ HDD.

Есть Thunderbolt 4, Bluetooth 5.2 и камера 5 Мп с двумя стереомикрофонами для телеконференций.

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