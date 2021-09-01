Qualcomm анонсировала кодек aptX Lossless с качеством CD через Bluetooth
Компания Qualcomm выпускает не только системы на чипах для смартфонов или смарт-часов. На этот раз она решила порадовать любителей музыки и беспроводных наушников. Был представлен аудиокодек aptX Lossless для подключения через Bluetooth.
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Этот кодекс становится первым для Bluetooth, где обещано качество звука на уровне CD (16 бит, 44,1 кГц). Это означает передачу звука в беспроводных наушниках без потерь. Впрочем, данные всё равно будут сжиматься, чтобы соответствовать битрейту компакт-диска 1,4 Мбит/с при использовании более ограниченной пропускной способности Qualcomm 1 Мбит/с. Разработчики обещают осуществлять это сжатие без потерь. В результате аудиопоток на выходе будет точно соответствовать входному.
За счёт этого кодека Qualcomm имеет возможность заметно повысить скорость передачи данных по сравнению с существующими кодеками aptX и aptX HD. Она может превзойти даже Sony LDAC 990 Кбит/с. Удержание такой высокой пропускной способности является проблемой, которая решается с применением сквозного управления и оптимизации радиостека через экосистему Snapdragon Sound.
Это экосистема является обязательным требованием при использовании aptX Lossless. Все продукты Qualcomm в будущем должны получить поддержку этого кодека. Соответственно, уже существующие продукты его не получат.
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С другой стороны, этот кодек не будет существовать сам по себе. К нему будет доступ посредством набора инструментов aptX Adaptive. В результате устройства смогут использовать реимущества других функций кодека.
Количество платформ потоковой трансляции музыки постоянно растёт и многие из них передают звук без потерь. Среди них можно назвать Apple Music, Amazon Music, Tidal, заработки которых исчисляются миллиардными суммами.
Продукты с поддержкой aptX Lossless должны появиться в 2022 году.
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