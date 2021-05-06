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Чем старше компьютер или ноутбук, чем более старое на нём программное обеспечение, тем большей опасности он подвергается со стороны вирусов и злоумышленников. Компания Dell является одним из лидеров по производству компьютеров и ноутбуков. Она представила обновление для сотен моделей своих устройств, некоторые из которых выпущены в далёком 2009 году.

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Этот патч закрывает «уязвимость недостаточного контроля доступа» в драйвере dbutil_2_3.sys. Этот драйвер находится на компьютерах под управлением Windows с установленными пользователем пакетами обновления прошивки. Всего он есть на 380 моделях.

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Среди этих моделей можно назвать представителей серий Dell Latitude и Inspiron, а также игровые ноутбуки G. Из-за этой уязвимости при наличии доступа к компьютеру, в том числе посредством вредоносного программного обеспечения, злоумышленник может повысить свои привилегии и получить разрешения на уровне ядра.

Полный список пострадавших моделей можно найти на сайте производителя. Если ваш компьютер есть в этом списке, нужно удалить названный выше драйвер из системы.

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Есть три основных способа удалить драйвер. Можно установить утилиту DSA-2021-088, которая всё сделает самостоятельно. Можно перейти по адресам C:\Users\\AppData\Local\Temp и C:\Windows\Temp в поисках данного драйвера. Если он там есть, его нужно удалить.

Наконец, можно применять решения производителя, такие как Dell Command, Dell Update или Dell SupportAssist. Они автоматически установят патч. К сожалению, они начнут поддерживать утилиту DSA-2021-088 только с 10 мая.

Когда драйвер удалён, нужно обновить прошивку для получения исправленной версии файла. Последний вариант также подходит для этого.

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