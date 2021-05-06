Dell выпустила важный патч безопасности для сотен своих устройств вплоть до 2009 года
Чем старше компьютер или ноутбук, чем более старое на нём программное обеспечение, тем большей опасности он подвергается со стороны вирусов и злоумышленников. Компания Dell является одним из лидеров по производству компьютеров и ноутбуков. Она представила обновление для сотен моделей своих устройств, некоторые из которых выпущены в далёком 2009 году.
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Этот патч закрывает «уязвимость недостаточного контроля доступа» в драйвере dbutil_2_3.sys. Этот драйвер находится на компьютерах под управлением Windows с установленными пользователем пакетами обновления прошивки. Всего он есть на 380 моделях.
Среди этих моделей можно назвать представителей серий Dell Latitude и Inspiron, а также игровые ноутбуки G. Из-за этой уязвимости при наличии доступа к компьютеру, в том числе посредством вредоносного программного обеспечения, злоумышленник может повысить свои привилегии и получить разрешения на уровне ядра.
Полный список пострадавших моделей можно найти на сайте производителя. Если ваш компьютер есть в этом списке, нужно удалить названный выше драйвер из системы.
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Есть три основных способа удалить драйвер. Можно установить утилиту DSA-2021-088, которая всё сделает самостоятельно. Можно перейти по адресам C:\Users\\AppData\Local\Temp и C:\Windows\Temp в поисках данного драйвера. Если он там есть, его нужно удалить.
Наконец, можно применять решения производителя, такие как Dell Command, Dell Update или Dell SupportAssist. Они автоматически установят патч. К сожалению, они начнут поддерживать утилиту DSA-2021-088 только с 10 мая.
Когда драйвер удалён, нужно обновить прошивку для получения исправленной версии файла. Последний вариант также подходит для этого.
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