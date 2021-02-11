В список характеристик очередного смартфона Samsung Galaxy A52 входит Snapdragon 720G
Одним из очередных будущих смартфонов Samsung в средней ценовой категории станет модель Galaxy A52. Информация о нём ранее уже была доступной. Изображения устройства и частично перечень характеристик появились в январе, но лишь потом стала известна предполагаемая дата релиза.
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Новые сведения гласят, что смартфон будет представлен в последнюю неделю марта, так что ждать остаётся чуть более месяца. Пока неизвестно, в каких именно странах Galaxy A52 поступит в продажу, зато известна стоимость около $400.
Что касается характеристик, речь идёт о процессоре Snapdragon 720G, объёме оперативной памяти 8 Гб, встроенной памяти 128 Гб с возможностью расширения. Будет применяться достаточно крупный экран sAMOLED с диагональю 6,5 дюйма, четыре камеры сзади с разрешениями 64, 12, 5 и 5 Мп, передняя камера 32 Мп.
Ёмкость батареи составит 4500 мАч, будет быстрая подзарядка мощностью 25 Вт. Аппарат будет предлагаться в корпусах чёрного, синего, белого и лилового цветов. Примерно в то же время будет выпущена версия с поддержкой стандарта связи 5G. В ней будет применяться процессор Snapdragon 750G, а цена вырастет примерно до $475.
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