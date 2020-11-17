Видеоигры способствуют хорошему самочувствию - новое исследование британских ученых
Представители университета Оксфорда провели исследование влияния видеоигр на самочувствие людей. Они пришли к выводу, что игры с необходимостью навыков и социальной стимуляции улучшают эмоциональное самочувствие. Проще говоря, кто больше играет, тот чувствует себя более счастливым.
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Данные предоставили EA и Nintendo. Эти данные являются анонимными и показывают продолжительность игр разных людей. Затем результаты сравнили с результатами исследования эмоционального состояния этих людей.
EA дала информацию из игры Plants Vs. Zombies: Battle for Neighborville, Nintendo of America поделилась сведениями из Animal Crossing: New Horizons. Всего рассматривались 3274 человека, главным образом из второй игры.
Был сделан вывод, что видеоигры положительно влияют на самочувствие. Демонстрация своих способностей и социальное взаимодействие с другими игроками улучшают качество жизни.
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Предыдущие исследования показывали, что игры наоборот могут плохо влиять на эмоциональное самочувствие. Так было и здесь, но только среди тех людей, которые играли для снятия стресса и чтобы уйти от проблем. Если же люди и без того не испытывают проблем с социальным взаимодействием, с играми их жизнь может стать ещё лучше.
В таких исследованиях нечасто удается получить сведения из первых рук. Возможно, в этом случае игровые разработчики поделились информацией, поскольку исследование говорит в их пользу. Наверняка это не последняя подобная работа, поскольку видеоигры продолжают набирать популярность.
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