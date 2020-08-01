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В 2018 году был представлен видеоролик, в прошлом году на игровой выставке Е3 показали игровой процесс. Теперь была названа дата релиза игры «Боевые жабы» (Battletoads).

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Наверняка многие знакомы с этой игрой с приставки Денди. Это выпущенный в 1991 году платформер для консоли Nintendo Entertainment System (NES), который затем портировали на Sega Genesis (Sega Mega Drive), Game Gear, Game Boy и Amiga CD32. Есть несколько частей игры, последней в 1994 году стала Battletoads Arcade. Таким образом, продолжение выходит спустя 26 лет.

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Судя по изображениям, в плане внешнего вида игра не слишком похожа на версии для Денди. По крайней мере разработчики постарались сохранить комические элементы. Три игрока могут проходить игру одновременно. Вступать в игру и покидать её можно будет в любой момент. Предлагается несколько уровней сложности, новые миссии на транспортных средствах и головоломки.





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На игровой платформе Steam Battletoads появится 20 августа. Тогда же игра станет доступной в Microsoft Store, Xbox One, Xbox Game Pass на консолях и ПК. Обладатели Xbox Game Pass могут установить игру уже сейчас через приложение Xbox (Beta) на ПК и Game Pass на iOS и Android.