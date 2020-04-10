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Компания LG давно испытывает затруднения на рынке смартфонов. Чтобы застолбить себе место, она постарается в новых моделях предложить минималистичный внешний вид.

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Безрамочными смартфонами сейчас никого не удивишь и все аппараты выглядят примерно одинаково. Ощущения от работы с ними также мало различаются.

LG является одним из наиболее смелых производителей. Компания неоднократно шла на эксперименты в плане внешнего вида и функциональных возможностей в смартфонах своих серий G и V. Правда, до сих пор это не особо помогало увеличить продажи. Среди примеров можно назвать G8X ThinQ. Теперь LG собирается сделать смартфон попроще.

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От безрамочных экранов уже никуда не деться, поэтому основные изменения сосредоточатся на задней поверхности. На многих современных аппаратах там располагается квадратный модуль с камерами, который сильно выступает за пределы корпуса. LG собирается разместить камеры одну под другой в левом верхнем углу. Там будет три камеры и одна светодиодная вспышка.

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Основная камера тоже будет выступать за пределы корпуса, в отличие от двух других. Ещё здесь будет элемент 3D Arc, чтобы придать аппарату естественные ощущения в руке. Достигаться это будет за счёт симметричных изгибов краёв экрана и задней поверхности, чтобы не было острых стыков.

Некоторые производители уже предлагали похожие аппараты, поэтому вряд ли у LG получится привлечь много внимания. Скорее, продажи удалось бы увеличить за счёт снижения цен и внедрения новых полезных функциональных возможностей.