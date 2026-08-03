Китайские власти объявили о завершении строительства основной конструкции первой трансграничной пассажирской канатной дороги, связывающей Китай и Россию

В воскресенье представители китайских властей заявили об окончании строительства основной конструкции первой в своём роде пассажирской канатной дороги между Китаем и Россией. Работа стартовала в июле 2019 года и должно завершиться в этом году. Дорога объединит города Хэйхэ и Благовещенск.

Перед инженерами сейчас стоит задача установки оборудования, системной интеграции и проведения испытаний. Перемещения между городами станут занимать 6–8 минут. Длина дороги составляет 970 м, и на ней располагаются две кабины на 110 пассажиров каждая. Максимальная скорость передвижения этих кабин составит 12 м/с.

Изображение: CCTV

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Канатная дорога расширит возможности перемещения между городами. В 2022 году в строй ввели автомобильный мост Хэйхэ — Благовещенск. Существует и паромное сообщение через реку Хэйлунцзян.

Добавив ещё один способ перемещения, чиновники ожидают дальнейшего роста туризма и торговли. В первой половине года через порт Хэйхэ прошло более 568 тысяч пассажиров, рост по сравнению с показателем годичной давности превысил 60%.