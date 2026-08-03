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crazycat21
В Китае предложили взрывать с помощью ядерных бомб астероиды, которые могут столкнуться с Землёй
Китайские учёные предлагают подрыв заглубленного ядерного заряда.
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Учёные из Китая полагают, что, возможно, нашли наиболее эффективный способ уничтожить или отклонить крупный астероид, который представляет потенциальную угрозу для Земли. Они предлагают разместить под его поверхностью ядерный заряд и затем осуществить его подрыв.

Изображение:  Getty Images

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Идея учёных из Китайской академии ракетостроения в Пекине является двухэтапной. Для начала предлагается выдолбить на поверхности астероида глубокую воронку при помощи металлического проникающего заряда. Затем второй космический аппарат должен сбросить в эту воронку ядерную бомбу и осуществить её подрыв.

Как показали результаты моделирования, заряд мощностью 3 мегатонны в тротиловом эквиваленте (около 200 бомб, сброшенных на Хиросиму) мог бы полностью разрушить астероид диаметром около 100 метров. Об этом группа китайских учёных сообщила в журнале Space: Science & Technology.

Кроме того, учёные также установили, что размещение ядерного боеприпаса на глубине 30 метров под поверхностью может более чем в три раза увеличить скорость астероида по сравнению с результатом подрыва на поверхности. Такой способ является более эффективным для отклонения космического «камня» от курса.

Учёные утверждают, что такой способ, напоминающий художественный фильм-катастрофу «Армагеддон», но осуществляемый исключительно при помощи беспилотных космических аппаратов, представляет собой менее технически сложный и более эффективный способ защиты по сравнению с обычной бомбардировкой астероида ядерными боеприпасами.

Вместо того чтобы полагаться на высокоскоростное столкновение в случайном месте, двухэтапный метод позволяет инженерам выбрать место для размещения заряда и разместить ее на гораздо большей глубине под поверхностью астероида.

В настоящее время речь о какой-то угрозе столкновения Земли с астероидом не идёт. Поэтому предложение учёных носит, скорее, потенциальный характер.

#новости #китай #космос #наука #ядерное оружие #исследования #астероид #кнр
Источник: scmp.com
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