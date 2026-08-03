Китайские учёные предлагают подрыв заглубленного ядерного заряда.

Учёные из Китая полагают, что, возможно, нашли наиболее эффективный способ уничтожить или отклонить крупный астероид, который представляет потенциальную угрозу для Земли. Они предлагают разместить под его поверхностью ядерный заряд и затем осуществить его подрыв.

Изображение: Getty Images

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Идея учёных из Китайской академии ракетостроения в Пекине является двухэтапной. Для начала предлагается выдолбить на поверхности астероида глубокую воронку при помощи металлического проникающего заряда. Затем второй космический аппарат должен сбросить в эту воронку ядерную бомбу и осуществить её подрыв.

Как показали результаты моделирования, заряд мощностью 3 мегатонны в тротиловом эквиваленте (около 200 бомб, сброшенных на Хиросиму) мог бы полностью разрушить астероид диаметром около 100 метров. Об этом группа китайских учёных сообщила в журнале Space: Science & Technology.

Кроме того, учёные также установили, что размещение ядерного боеприпаса на глубине 30 метров под поверхностью может более чем в три раза увеличить скорость астероида по сравнению с результатом подрыва на поверхности. Такой способ является более эффективным для отклонения космического «камня» от курса.

Учёные утверждают, что такой способ, напоминающий художественный фильм-катастрофу «Армагеддон», но осуществляемый исключительно при помощи беспилотных космических аппаратов, представляет собой менее технически сложный и более эффективный способ защиты по сравнению с обычной бомбардировкой астероида ядерными боеприпасами.

Вместо того чтобы полагаться на высокоскоростное столкновение в случайном месте, двухэтапный метод позволяет инженерам выбрать место для размещения заряда и разместить ее на гораздо большей глубине под поверхностью астероида.

В настоящее время речь о какой-то угрозе столкновения Земли с астероидом не идёт. Поэтому предложение учёных носит, скорее, потенциальный характер.