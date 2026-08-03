Компания BYD выходит за пределы рынка аккумуляторов и электромобилей

Китайское издание South China Morning Post сообщает, что известная как производитель батарей и электромобилей компания BYD (Build Your Dreams) готовится к выходу на рынок человекоподобных роботов. Уже в этом месяце она покажет свои первые продукты в данном направлении в выставочном зале Di Space. Посетители выставки смогут взаимодействовать с полностью функциональными роботами.

Информация о намерении компании BYD работать на рынке искусственного интеллекта и человекоподобных роботов появилась в 2025 году. В июне представитель компании заявил, что были сделаны крупные инвестиции в ИИ. Если планы BYD будут реализованы, компания сможет производить человекоподобных роботов в масштабах, недоступных большинству конкурентов.

Изображение: Gemini

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По мнению исполнительного вице-президента компании, Китай станет первым рынком, где произойдёт полная коммерциализация человекоподобных роботов. Недавно появлялась новость, согласно которой китайские компании сейчас лидируют в этой сфере.

За счёт человекоподобных роботов Китай намеревается повысить эффективность своего промышленного производства. Роботы смогут перемещать детали, собирать компоненты, проверять качество продукции и заниматься обработкой материалов. Кроме того, они могут найти применение не только на заводах, но и на складах, в больницах, гостиницах, розничной торговле, строительстве и жилых домах.