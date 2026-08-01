Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Шесть китайских компаний вошли в топ-10 разработчиков инновационных человекоподобных роботов
При этом продукты из США считаются более качественными
реклама

Анализ патентов от LexisNexis указал, что Китай является лидером в области инноваций в человекоподобной робототехнике. Исследователи рассмотрели свыше 26 000 патентных семейств и установили, что первые пять мест в списке принадлежат Китаю. Всего в первой десятке шесть наиболее инновационных стартапов в сфере создания человекоподобной техники из этой страны.

Первые два места заняли компании Fourier и AgiBot из Шанхая, следом за ними располагаются LimX Dynamics и Pudu Robotics из Шэньчжэня, а замыкает пятёрку Unitree Robotics из города Ханчжоу. На девятом месте находится китайская компания Leju Robotics из Шэньчжэня.

реклама

На шестом, восьмом и десятом местах разместились американские компании Figure AI, Apptronik и Agility Robotics. Также в десятку вошла немецкая Agile Robots.

Изображение: LexisNexis

Исследователи оценивали инновации по патентному портфелю и индексу патентных активов компании. Этот индекс измеряет размер патентного портфеля, его технологическую значимость и охват рынка.

В конце 2025 года на долю Китая приходилось 73% мирового активного патентного портфеля, связанного с морфологией, и 63% глобальной силы портфеля в этой области. Инновации в этой стране ускоряются: патентная активность удвоилась в области систем взаимодействия, увеличилась примерно в 2,5 раза в области морфологии роботов и выросла в 5 раз в области архитектур управления и планирования.

Также в отчёте сказано, что США пока лидируют по качеству патентов. Американские изобретатели имеют 5% действующих патентных семейств, связанных с морфологией, но они обеспечивают 11% глобального портфеля патентов.

Немало сильных патентных портфелей принадлежат компаниям, напрямую не связанным с человекоподобными роботами. Среди наиболее известных имён можно назвать Alphabet и Nvidia, а также Китайскую академию наук.

#сша #китай #технологии #наука #роботы
Источник: interestingengineering.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первый американский истребитель шестого поколения F-47 поднимется в воздух в 2028 году
Новый сгиб на дисплее Z Fold 8 разочаровал — складка появилась быстрее, чем у Oppo Find N6
Xiaomi представила гибридное авто SkyNomad N70 с запасом хода на электротяге 505 км и общим 1705 км
Casio выпустила пять новых часов серии Edifice EFK-200 и топ-версию в сотрудничестве с Toyota Racing
В России обнаружили ранее неизвестный минерал ценнее золота
Люди ледникового периода охотились в основном на самок мамонтов
Casio вывела на рынок США серию авиаторских часов G-Shock GravityMaster GWR-B3000
Citizen выпустила три доступные модели часов Eco-Drive на солнечных батареях с сапфировым стеклом
Tom's Hardware: Радиатор M.2 SSD на материнской плате может замедлять работу вашего SSD
Первый российский водородный поезд доставят на Сахалин в 2027 году
Starship дрейфовал в Индийском океане в течение пяти дней
Удачливый покупатель приобрёл комплект ОЗУ DDR5 в 40 раз дешевле его текущей цены
Советник «Роскосмоса» Маринин: Россия сможет сделать свехтяжёлую ракету в случае необходимости
Eurogamer: NVIDIA готовится поднять цены на видеокарты на 30% из-за дефицита памяти
Аналитик перечислил ряд преимуществ iPhone Air 2 по сравнению с предшественником
Casio выпустила часы-кольцо CRW-H001M-8 со встроенным дисплеем и трекером здоровья
Xiaomi представила семейные внедорожники SkyNomad перед выходом на европейский рынок
Семь лучших игровых мониторов с частотой до 320 Гц по версии GizmoChina — подборка на август 2026
Claude AI во время испытаний вышел из-под контроля и взломал три компании
Аккумуляторы новых складных смартфонов Samsung поддерживают меньше циклов зарядки

Популярные статьи

«Человек-паук: Новый день» — обзор очередного фильма по комиксам
Как играется в Assassin's Creed Odyssey в 2026 году — action/RPG с огромным открытым миром
Включаем и разбираемся с проблемами ретро-ПК 1997 года выпуска
Фильмы, где на маркетинг потратили больше, чем на съёмки — «Барби», «Оно», «Джокер» и другие
10 лучших игр для слабого ПК — топовая видеокарта не нужна, а эмоций на сотни часов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter