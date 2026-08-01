При этом продукты из США считаются более качественными

Анализ патентов от LexisNexis указал, что Китай является лидером в области инноваций в человекоподобной робототехнике. Исследователи рассмотрели свыше 26 000 патентных семейств и установили, что первые пять мест в списке принадлежат Китаю. Всего в первой десятке шесть наиболее инновационных стартапов в сфере создания человекоподобной техники из этой страны.

Первые два места заняли компании Fourier и AgiBot из Шанхая, следом за ними располагаются LimX Dynamics и Pudu Robotics из Шэньчжэня, а замыкает пятёрку Unitree Robotics из города Ханчжоу. На девятом месте находится китайская компания Leju Robotics из Шэньчжэня.

реклама

На шестом, восьмом и десятом местах разместились американские компании Figure AI, Apptronik и Agility Robotics. Также в десятку вошла немецкая Agile Robots.

Изображение: LexisNexis

Исследователи оценивали инновации по патентному портфелю и индексу патентных активов компании. Этот индекс измеряет размер патентного портфеля, его технологическую значимость и охват рынка.

В конце 2025 года на долю Китая приходилось 73% мирового активного патентного портфеля, связанного с морфологией, и 63% глобальной силы портфеля в этой области. Инновации в этой стране ускоряются: патентная активность удвоилась в области систем взаимодействия, увеличилась примерно в 2,5 раза в области морфологии роботов и выросла в 5 раз в области архитектур управления и планирования.

Также в отчёте сказано, что США пока лидируют по качеству патентов. Американские изобретатели имеют 5% действующих патентных семейств, связанных с морфологией, но они обеспечивают 11% глобального портфеля патентов.

Немало сильных патентных портфелей принадлежат компаниям, напрямую не связанным с человекоподобными роботами. Среди наиболее известных имён можно назвать Alphabet и Nvidia, а также Китайскую академию наук.