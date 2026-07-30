Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Мобильное подразделение Samsung во 2-м квартале 2026 года впервые в истории стало убыточным
Рост стоимости чипов памяти сделал производство смартфонов нерентабельным
реклама

Южнокорейский производитель Samsung Electronics опубликовал финансовый отчёт по итогам первого квартала 2026 года. В целом компания получила рекордную прибыль за счёт роста стоимости чипов памяти. По этой же причине выпускающее мобильные устройства подразделение Samsung впервые в истории завершило квартал с убытком, причём эти убытки в следующих кварталах могут стать ещё больше.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Подразделение Samsung DX потеряло примерно $544 млн. Из них около $476 млн пришлось на подразделение Samsung MX, продающее смартфоны, планшеты, ноутбуки и смарт-часы. Эту тенденцию не смог переломить даже высокий спрос на премиальные смартфоны серии Galaxy S26.

реклама

Что касается подразделений Samsung Visual Display (VD) и Digital Appliances (DA), которые выпускают телевизоры, мониторы и бытовую технику, они также оказались в убытке размером около $6,8 млн. При этом подразделение Samsung Harman получило прибыль $272 млн за счёт выпуска продуктов для приборных панелей автомобилей, колонок, саундбаров, наушников и гарнитур.

#смартфоны #samsung #южная корея #память
Источник: sammobile.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На базе легендарного Ан-2 создали самолет «Русская Арктика» с дальностью полета 1700 км
Состоялся первый рекордный 24-часовой полёт Airbus A350 из Австралии во Францию
22-тонный харвестер КАМАЗ-1010 с колесной формулой 8х8 не боится диагонального вывешивания
Невыпущенный 8-ядерный процессор Intel Core i9-14901KE протестировали с разгоном до 7,4 ГГц
В России изготовлена четвёртая серийная газовая турбина большой мощности ГТД-110М
Франция применила новый гигантский транспортный самолёт Airbus для борьбы с лесными пожарами
Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero дебютирует 2 сентября на базе пикапа Triton
Энтузиаст собрал игровой ПК без компонентов Intel, AMD и Nvidia с видеокартой LX 7G100
Amazon планирует использовать спутниковую группировку Leo для обеспечения прямой телефонной связи
Китай испытал первый гражданский беспилотник, способный летать 24 часа при полной загрузке
Halo Campaign Evolved протестировали на бюджетной GTX 1650
Вышел первый тизер игры «Гардарики» — славянский фольклор в Action‑RPG
Крейсер «Адмирал Нахимов» станет самым «зорким» кораблем в мире благодаря авиакрылу из трёх Ка-31
Археологи обнаружили в горном поселении Турции обсидиан возрастом 5000 лет
Tom’s Hardware сравнили DDR4 и DDR5 в играх и оценили актуальность старой памяти в сборках 2026 года
В России создали новый материал для бронежилетов, гасящий энергию удара в 4 раза эффективнее
Международные инспекторы проверили на безопасность единственную в мире плавучую АЭС
ИИ взялся за языки, которые не могли разгадать столетиями — что из этого вышло
TCL выпустил саундбар мощностью 1420 Вт с 11.1.4 каналами и настройкой от аудиобренда Bang & Olufsen
PCWorld объяснили, почему для игр в Full HD и 2K не нужна дорогая видеокарта

Популярные статьи

«Хокум», «Ограбить Лондон»: субъективный обзор новых фильмов
Сборка игрового ПК "под ключ" с бюджетом 80 000 рублей в 2026 году
Как я собираюсь «выживать» в условиях высоких цен на видеокарты, ОЗУ и SSD — 5 полезных советов
Выбор оптимального ноутбука для предпринимателя и самозанятого в 2026 году
10 недооценённых криптовалют с капитализацией до $1 млрд: перспектива роста и высокие риски
«Бухта вдов»: неожиданно неплохой сериал (субъективное мнение)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter