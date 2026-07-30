Рост стоимости чипов памяти сделал производство смартфонов нерентабельным

Южнокорейский производитель Samsung Electronics опубликовал финансовый отчёт по итогам первого квартала 2026 года. В целом компания получила рекордную прибыль за счёт роста стоимости чипов памяти. По этой же причине выпускающее мобильные устройства подразделение Samsung впервые в истории завершило квартал с убытком, причём эти убытки в следующих кварталах могут стать ещё больше.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Подразделение Samsung DX потеряло примерно $544 млн. Из них около $476 млн пришлось на подразделение Samsung MX, продающее смартфоны, планшеты, ноутбуки и смарт-часы. Эту тенденцию не смог переломить даже высокий спрос на премиальные смартфоны серии Galaxy S26.

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Что касается подразделений Samsung Visual Display (VD) и Digital Appliances (DA), которые выпускают телевизоры, мониторы и бытовую технику, они также оказались в убытке размером около $6,8 млн. При этом подразделение Samsung Harman получило прибыль $272 млн за счёт выпуска продуктов для приборных панелей автомобилей, колонок, саундбаров, наушников и гарнитур.