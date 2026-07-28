Более доступная по цене версия смартфона Samsung привлекает большее внимание покупателей из Южной Кореи

Из Южной Кореи пришла новость о том, что недавно анонсированный складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 покупают чаще, нежели более дорогостоящую модель Galaxy Z Fold 8 Ultra. Пока речь идёт о предварительных заказах.

Сама Samsung не сомневалась в таком спросе, и объём производства Galaxy Z Fold 8 на 40% больше, чем у Ultra. В реальности спрос оказался ещё более высоким.

Изображение: Max Jambor / SamMobile

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Все аппараты Galaxy Z Fold 8 раскупили на второй неделе августа. То же самое произошло у операторов мобильной связи. При этом Galaxy Z Fold 8 Ultra легко найти в продаже, поскольку к нему такого высокого интереса у покупателей не было.

Продажи в розничных магазинах начнутся 7 августа.