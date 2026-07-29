Такая же способность есть у представителей линейки Galaxy S26

Компания Samsung ранее предложила обладателям смартфонов серии Galaxy S26 возможность применять их в качестве веб-камеры для компьютеров. Такую способность принесла версия программной оболочки One UI 8.5.

Изображение: Gemini

Теперь эта же возможность предлагается в недавно представленных складных смартфонах Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8. Три этих аппарата работают на версии One UI 9.0. Ранее обновлённые до One UI 8.5 устройства Samsung, например, смартфоны серии Galaxy S25, такой возможности не имеют.

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Дополнительных аксессуаров для применения смартфонов в качестве веб-камеры не потребуется. Достаточно входящего в комплект поставки кабеля USB-C. Также не нужно будет устанавливать на компьютер дополнительное программное обеспечение.