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Россияне купили подержанные автомобили на сумму 3,4 трлн рублей в первой половине 2026 года
Это значение увеличилось на 13% по сравнению с первыми шестью месяцами 2025 года
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Совместное исследование агентства «Автостат» и «Газпромбанк Автолизинг» рассказало, что в первой половине 2026 года российские автолюбители потратили на приобретение подержанных автомобилей сумму в размере 3,4 трлн руб. По сравнению с тем же отрезком 2025 года это значение увеличилось на 13%.

Легковые автомобили только в июне приобрели на сумму 590,7 млрд рублей, превзойдя результат прошлого года на 13%. Продажи демонстрируют рост в течение 10 месяцев подряд, начиная с сентября 2025 года. За последний месяц в России было приобретено с рук 507,7 тысячи автомобилей.

Изображение: Gemini

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Меньше стали тратить денег на покупку автомобилей возрастом не старше 5 лет, отдав за них 144,6 млрд руб. Зато на 27% выросли продажи автомобилей возрастом 5–9 лет, на которые потратили 206 млрд руб. На 19% выросли продажи автомобилей возрастом более 10 лет, за которые заплатили 240 млрд руб. Именно старые автомобили заняли 69% вторичного рынка в июне. За месяц их было куплено 350,5 тысячи.

Наибольший рост показали китайские автомобили. Их продажи увеличились на 76% и составили 58,6 млрд руб. По деньгам лидируют автомобили европейских производителей, за которые заплатили 192,1 млрд руб. По количеству продаж лидерами являются японские автомобили, которых купили 141 тысячу.

Половину денег покупатели тратят на кроссоверы и внедорожники. Лидировать продолжают автомобили с пробегом В-класса, которых было куплено 171,4 тысячи. На автомобили SUV пришлось 144,5 тысячи продаж.

#россия #автомобили
Источник: iz.ru
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