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«Госуслуги» начнут выдавать разрешения на походы в заповедники
В сервисе «Госуслуги» можно будет выбирать места на карте, маршруты и получать пропуска для поездок по уникальным территориям
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Портал «Госуслуги» обзавёлся ещё одной функциональной возможностью, на этот раз для любителей посещать заповедники и национальные парки. Получить пропуск на находящиеся под охраной природные объекты страны можно будет в интернете. Это даст возможность продумать и указать маршрут поездки и обзавестись пропуском на тот случай, если используется собственное транспортное средство. Функциональность получила название «Посещение особо охраняемых природных территорий».

Изображение: ChatGPT

В настоящее время доступны пропуска для 36 заповедников и национальных парков, но в ближайшие месяцы это число должно увеличиться как минимум до 60. Раздел «Пульс природы» предназначается для почитателей активного отдыха, тогда как более размеренные путешественники могут выбрать «Мир тишины».

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Наиболее востребованными у путешественников могут оказаться входящие в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Алтайский заповедник и национальный парк «Кенозерский». Среди других интересных мест можно назвать заповедник «Кивач» в Карелии с одним из крупнейших европейских равнинных водопадов и национальный парк «Бузулукский бор».

#россия #госуслуги #природа #заповедники
Источник: t.me
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