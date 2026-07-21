В настоящее время это количество достигло 20,4 млн человек

Издание CNews со ссылкой на представителей Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» рассказало, что российский видеосервис Rutube продолжает наращивать ключевые показатели. По итогам первой половины 2026 года количество ежедневно активных пользователей добралось до отметки 20,4 млн человек. Это означает, что по сравнению с этим же отрезком времени в прошлом году аудитория выросла на 18%. Количество ежемесячно активных пользователей увеличилось на 5% и сейчас составляет 82,3 млн человек.

Изображение: Gemini

Ещё одним важным показателем востребованности сервиса является среднее время сессии в течение суток. Сейчас это значение равно 63 минутам, увеличившись на 10%. Число просмотров за полгода выросло на 10,4% и составило 29 млрд, тогда как количество каналов увеличилось до 5 млн, показав рост на 19%.

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Представители Rutube связывают рост сервиса с увеличением объёма контента, всё более развитой экосистемой авторов, а также с усовершенствованием пользовательского опыта. По их мнению, платформа становится всё более привлекательной для всех категорий пользователей, включая зрителей, авторов и рекламодателей.