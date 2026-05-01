Блогер
RuTube за первые три месяца 2026 года отразил свыше 100 DDoS-атак
В них хакеры взяли на вооружение подделку голосов, искусственный интеллект и дипфейки

Статистика от «ГПМ Цифровые Инновации» рассказала, что по итогам первого квартала 2026 года количество кибератак на российский видеохостинг Rutube значительно выросло. Всего за первые три месяца года было проведено 82,5 млн атак. В их число вошли более 100 DDoS-атак. За весь 2025 год таких атак было проведено только вдвое больше.

Система безопасности смогла справиться с 860000 фишинговых атак. В 10000 случаев применялось вредоносное ПО.

Специалисты говорят об изменении в видах атак, поскольку хакеры всё чаще берут на вооружение социальную инженерию и искусственный интеллект. Последний помогает имитировать голоса и создавать дипфейки, чтобы вводить жертв в заблуждение, выдавая себя за начальство, знакомых, родственников. Широкое распространение инструментов с искусственным интеллектом среди обычных пользователей и повышение его качества увеличивают реалистичность подделок, считает директор по информационной безопасности цифровых активов «Газпром-медиа холдинга» Алексей Жуков.

Изображение: Gemini

Соответственно увеличивается техническая сложность. За год число уязвимостей выросло более чем на 11%, новые образцы вредоносного кода встречаются в четыре раза чаще прежнего. На выполнение атак уходит в семь раз меньше времени, поэтому вовремя обнаружить их становится всё труднее.

Статистика RuTube показывает, что эти атаки не мешают сервису развиваться. В частности, речь идёт о более чем миллионе активных авторов, а именно 1074000 пользователей. Каждый месяц количество видеороликов в сервисе увеличивается более чем на 2,8 млн. Лидирует категория «Развлечения», в первом квартале авторов в ней стало больше на 38%. Категория «Стиль жизни» показала рост на 23%.

#россия #безопасность #интернет #хакеры #рунет #rutube
Источник: vedomosti.ru
Популярные новости

Операторы в РФ не могут отличить VPN‑трафик от обычного международного соединения по данным сети
Археологи нашли в Норвегии крупнейший клад времён викингов из более чем 3000 монет
Интерьер суперкара BYD FCB Formula X раскрыт, серийный выпуск намечен на 2027 год
Netflix анонсировал научно-фантастический хоррор «Последний дом» с Гретой Ли и Вагнером Моурой
Китайская железная батарея намного дешевле литиевой и служит 16 лет
Электробусы компании «ПК ТС» за 50 млн рублей не прошли испытания в Сибири и вернулись на завод
Студент из Санкт-Петербурга собрал в общежитии умные «очки Тони Старка» и попал в рейтинг Forbes
«Можно, а зачем?», «Фа втфа пепе шнейне» и «Мой 2016‑й» возглавили рейтинг мемов первого квартала
Российские приборы для реактора ВВЭР-1200 готовы к запуску Тяньваньской АЭС
Домен мессенджера «Макс» получил от Cloudflare метку вредоносного программного обеспечения
В Китае изобрели топливную ячейку на угле, способную генерировать электроэнергию без выбросов
Отечественный авиадвигатель ПД-8 успешно прошёл испытания мощным градом
Авиационный двигатель ПД-8 прошёл испытание градом на открытом стенде
GIGABYTE обновляет BIOS материнских плат Intel для поддержки памяти DDR5 HUDIMM с одним подканалом
Новый фильм «Мортал Комбат 2» получил положительные отзывы критиков
Создатель игры Fallout Тим Кейн анонсировал новый проект
Ворота Шамаш в Ираке открыли стелу Ашшурбанипала и свидетельства двух катастроф
В России запущен самый мощный энергоблок АЭС в стране
Работодатели переходит на мягкие сценарии расставания вместо обычных увольнений
ASRock представила полностью белую материнскую плату X870E Taichi White

Популярные статьи

PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
Вторая жизнь настольной лампы — переходим с AA-батареек на Li-Ion
Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
