В них хакеры взяли на вооружение подделку голосов, искусственный интеллект и дипфейки

Статистика от «ГПМ Цифровые Инновации» рассказала, что по итогам первого квартала 2026 года количество кибератак на российский видеохостинг Rutube значительно выросло. Всего за первые три месяца года было проведено 82,5 млн атак. В их число вошли более 100 DDoS-атак. За весь 2025 год таких атак было проведено только вдвое больше.

Система безопасности смогла справиться с 860000 фишинговых атак. В 10000 случаев применялось вредоносное ПО.

Специалисты говорят об изменении в видах атак, поскольку хакеры всё чаще берут на вооружение социальную инженерию и искусственный интеллект. Последний помогает имитировать голоса и создавать дипфейки, чтобы вводить жертв в заблуждение, выдавая себя за начальство, знакомых, родственников. Широкое распространение инструментов с искусственным интеллектом среди обычных пользователей и повышение его качества увеличивают реалистичность подделок, считает директор по информационной безопасности цифровых активов «Газпром-медиа холдинга» Алексей Жуков.

Изображение: Gemini

Соответственно увеличивается техническая сложность. За год число уязвимостей выросло более чем на 11%, новые образцы вредоносного кода встречаются в четыре раза чаще прежнего. На выполнение атак уходит в семь раз меньше времени, поэтому вовремя обнаружить их становится всё труднее.

Статистика RuTube показывает, что эти атаки не мешают сервису развиваться. В частности, речь идёт о более чем миллионе активных авторов, а именно 1074000 пользователей. Каждый месяц количество видеороликов в сервисе увеличивается более чем на 2,8 млн. Лидирует категория «Развлечения», в первом квартале авторов в ней стало больше на 38%. Категория «Стиль жизни» показала рост на 23%.