Находка была сделана на западном берегу Луксора

Министерство туризма и древностей Египта сообщило, что голландская археологическая миссия обнаружила украшенную гробницу человека по имени Пасер. Это произошло в нижней части района Шейх Абд эль-Курна на западном берегу Луксора. Гробница относится к более широкому Фиванскому некрополю и расположена к востоку от Фиванской гробницы № 45. Художественный стиль относит гробницу к периоду Рамессидов, но точную дату пока не назвали.

Изображение: Министерство туризма и древностей Египта

Планировка гробницы типична для частных захоронений в Фивах в период Нового царства. Здесь есть внешний двор, высеченная в скале часовня в форме перевёрнутой буквы Т и подземные погребальные камеры. Во дворе хорошо сохранилась скамья из глиняных кирпичей. К входу в гробницу ведёт обрамлённая пандусами лестница.

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Новое царство относится к периоду 1550–1070 гг. до н. э. и считается одним из наиболее процветающих периодов Древнего Египта. Страна расширила своё влияние за пределы долины Нила, создав в это время множество храмов, царских памятников и богато украшенных частных гробниц. Период Рамессидов относится к заключительному этапу Нового царства. Он затронул 19-ю и 20-ю династии, начавшись около 1292 г. до н. э. Этот период назвали в честь череды правителей по имени Рамсес, включая Рамсеса II и Рамсеса III.

Изображение: Министерство туризма и древностей Египта

Шейх Абд эль-Курна является известным местом захоронения чиновников, жрецов и администраторов храмов и царских учреждений Фив. Неподалёку расположена гробница TT45, впервые украшенная во времена 19-й династии и повторно использовавшаяся в период правления Рамессидов. Она показывает, как места захоронений обретали новое значение на протяжении столетий.

Изображение: Министерство туризма и древностей Египта

Исследователи планируют изучить надписи, архитектуру и погребальные камеры для идентификации других похороненных в гробнице людей. Специалисты собираются укрепить конструкцию и сохранить цветную отделку.