Предназначение шара из поселения первой половиной шестого тысячелетия до н. э. пока остаётся загадкой для археологов

Раскопки в неолитическом поселении Пашатепе в Азербайджане привели к обнаружению отполированного каменного шара. Аналогов подобных артефактов на Южном Кавказе ранее не зафиксировано.

Пашатепе представляет собой доисторический курган в Джалилабадском районе на юго-востоке Азербайджана. Артефакт выглядит как округлый каменный шар диаметром 10 см и весом 1,87 кг. На шаре нет видимых отверстий и следов повреждений. Это не позволяет идентифицировать его как оружие, инструмент или часть какого-либо устройства. Не исключено, что он служил в качестве груза или имел ритуальное значение.

Изображение: Институт археологии и антропологии

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Пашатепе относится к неолитической эпохе. Поселение датируется первой половиной шестого тысячелетия до н. э. В те времена общины в этой местности возводили дома из глиняных кирпичей, занимались производством керамики и разведением домашних животных, выращиванием сельскохозяйственных культур.

Начавшиеся ещё в 2022 году раскопки позволили археологам найти постройки из сырцового кирпича, жилые помещения, могилы, гончарные печи, очаги. Удалось выявить несколько этапов строительства, что указывает на длительное существование поселения.

На неолитических стоянках регулярно находят каменные орудия, такие как точильные камни, молотки, лезвия и полировальные инструменты. Правильная форма и отполированная поверхность шара указывают на тщательную обработку, но отсутствие следов удара говорит о том, что это не молоток. Отсутствие отверстий указывает, что предмет не использовался для подвешивания или крепления.

В будущем анализ может показать, был ли камень найден на этом же месте, как его обрабатывали и известны ли такие объекты за пределами Южного Кавказа.

Изображение: Институт археологии и антропологии

Среди других последних находок в Пашатепе можно отметить керамические трубчатые элементы. Они могли принадлежать дренажной или водопроводной системе, возможно, средневекового периода.