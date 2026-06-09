Пользователи VPN от «Билайна» смогут получить доступ к Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и другим ресурсам

Во вторник в интернете появилась информация, согласно которой оператор мобильной связи «Билайн» даёт российским пользователям доступ к иностранным ресурсам. Эти ресурсы российскими властями не запрещены, но они сами блокируют посетителей из России. Среди подобных сервисов можно назвать Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars, многочисленные нейросети.

Сервисом предлагается воспользоваться на смартфонах, тогда как в стационарных маршрутизаторах или модемах его возможности могут быть ограничены. В «Билайне» говорят, что VPN компании является легальным и отвечающим всем требованиям законодательства. С его помощью можно будет просматривать контент, делать покупки и играть без VPN-сервисов сторонних разработчиков.

Изображение: ChatGPT

реклама

В начале месяца сообщалось, что между операторами связи и властями идёт обсуждение доступа к платформам вроде Netflix и нейросетям наподобие ChatGPT или Gemini, которые блокируют российских пользователей. Этот доступ отличается от Федерального перечня разрешённых сервисов VPN.

Остаётся дождаться осени и посмотреть, будет ли введена тарифная плата за иностранный трафик и как в таком случае будет работать VPN от «Билайна» и других провайдеров, если они предложат аналогичную услугу.