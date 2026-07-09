14 июля этот смартфон будет представлен в Китае, и производитель обещает 80% ёмкости аккумулятора 9000 мАч после четырёх лет

Производители смартфонов стараются устанавливать в них аккумуляторы всё большей ёмкости. Компания Xiaomi решила изменить стратегию в Redmi Note 17 Pro и собирается заменять аккумулятор, когда его ресурс будет исчерпан.

14 июля этот аппарат будет представлен в Китае, и Xiaomi обещает в нём сохранение 80% ёмкости аккумулятора на протяжении 4 лет. Если за время гарантийного срока это значение упадёт ниже, можно будет бесплатно заменить аккумулятор, что пообещал президент компании.

Изображение: Apoorva Bhardwaj / Android Central

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Это обещание может привлечь покупателей, как и тот факт, что ёмкость аккумулятора составляет 9000 мАч, что обеспечит внушительную длительность работы без розетки. Среди других аппаратных характеристик устройства можно назвать процессор Snapdragon 6 Gen 5. Основная камера будет улучшена до разрешения 200 Мп, тогда как стандартный вариант Redmi Note 17 сохранит камеру 50 Мп. Два устройства будут различаться и в плане дизайна, поскольку версия Pro получит более заметно выраженный двойной модуль камер.