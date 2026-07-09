В настоящее время бизнес по производству электромобилей стал основным источником дохода компании.

Xiaomi представила серию внедорожников под названием Sky Nomad, что свидетельствует об ускорении продвижения технологического китайской технологической компании в автомобильную отрасль на фоне замедления роста на её основном рынке смартфонов. Об этом сообщает Reuters.

Вид сбоку на один из внедорожников Sky Nomad. Изображение: Xiaomi

Как заявил Лэй Цзюнь, генеральный директор компании, в своём микроблоге на платформе Weibo, линейка электромобилей с увеличенным запасом хода (EREV), продающаяся под брендом Xiaomi Pengcheng, будет включать в себя «умные, универсальные и просторные» внедорожники. Сообщение сопровождается тизерным постером одного из авто.

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Extended-range electric vehicle (EREV) – это тип гибридных электромобилей с подключаемым электромотором, которые занимают промежуточное положение между классическими авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и автомобилями, работающими только от аккумуляторных батарей. В данном типе ДВС преимущественного используется в качестве генератора для увеличения запаса хода на АКБ.

Как отмечает Reuters, анонс Xiaomi свидетельствует о расширении ассортимента авто компании за пределы седанов и кроссоверов с электроприводом в категорию, популяризированную моделями таких брендов, как Li Auto. Отмечено, что за последние два года бизнес по производству электромобилей стал основным источником дохода компании Xiaomi благодаря запуску в продажу седана SU7 и кроссовера YU7.

Поиск дополнительных источников дохода послужил причиной, по которой компания, традиционно занимающаяся производством бытовой электроники, вошла в автомобильную отрасль, поскольку темпы роста на достаточно зрелых мировых рынках смартфонов и бытовой техники существенно замедлились. Однако автомобильный бизнес по-прежнему остается достаточно дорогостоящим для компании из-за необходимости внушительных капиталовложений и более низкой рентабельности по сравнению с продажами электроники.

Xiaomi позиционирует свои электромобили как высокотехнологичную китайскую альтернативу моделям Tesla. Она противопоставляет свои авто SU7 и YU7 моделям Model 3 и Model Y американского производителя.

Согласно данным автомобильной информационно-торговой платформы DCar, по состоянию на конец июня этого года компания Xiaomi поставила на внутренний рынок Китая 258232 кроссовера YU7 с момента запуска модели в июне 2025 года. За этот же период компания Tesla продала 471207 автомобилей Model Y.

В настоящее время Xiaomi имеет подтверждённые заказы на уже выпускающиеся модели, однако она столкнулась с падением внутреннего спроса на электромобили в Китае. Кроме того, в отличие от многих конкурентов, компания пока не экспортирует свою продукцию. Старт продаж в Европе запланирован только на 2027 год.