3 млн экземпляров Samsung продала в два раза быстрее, чем в случае с Galaxy S25

Только сегодня появилась новость, согласно которой темпы продаж смартфонов премиальной серии Samsung Galaxy S26 оказались в два раза более высокими, чем прошлогодние. Если в 2025 году модели Galaxy S25 Samsung продала в количестве 3 млн экземпляров за 6 месяцев, то в случае с Galaxy S26 она достигла этого результата за 3 месяца.

Теперь издание ETNews сообщает о планах по увеличению объёма производства Galaxy S26 в июле. В этом месяце Samsung должна выпустить 1,5 млн экземпляров, тогда как изначально в планах значился 1 млн.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

реклама

Большому спросу могло поспособствовать проведение в Южной Корее мероприятия под названием «Фестиваль благодарности Samsung Electronics для народа». В его рамках при покупке устройства 20% от суммы возвращаются покупателю в виде цифрового подарочного сертификата. Другой причиной желания купить смартфон сейчас может быть ожидание роста цен из-за дефицита памяти.

В собственном магазине Samsung спрос велик настолько, что сделав заказ сейчас, смартфон можно будет получить не раньше августа. В результате и в августе производственные цели могут быть повышены.