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Переводчик Google получит изменения во внешнем виде с единой панелью опций внизу экрана
В обновлении приложения до версии 10.25 существующие опции могут быть сгруппированы в одном месте
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Среди многочисленных приложений Google переводчик имеет не самый современный внешний вид, хотя на его функциональности это никак не сказывается. В ближайшем будущем разработчики внесут в дизайн приложения некоторые изменения, что выяснили журналисты Android Authority, проанализировав код версии 10.25.

Изображение: androidpolice.com

В нижней части приложения появится панель, где будут располагаться все основные опции. Среди них кнопка «Перевести» и перевод в режиме реального времени, а также перевод при наведении камеры. Все эти возможности в программе существуют и сейчас.

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Выбор языка перевода переместили из нижней части приложения наверх. До раздела перевода будет проще дотянуться большим пальцем, что упростит копирование и вставку текста.

Изображение: Android Authority

Кнопка «Перевести» будет располагаться на главном экране. Также появится новое гамбургер-меню. В нём даётся доступ к разделу «Ваша активность» с сохранениями, а также просмотр последних переводов. В некоторых подменю внесены изменения, чтобы доступ к важным пунктам стал проще.

Когда эта версия будет представлена, пока не сообщается.

#google #android #переводчик
Источник: androidpolice.com
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