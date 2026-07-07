Также могут быть ограничены другие модели искусственного интеллекта китайского происхождения

Информационное агентство Reuters во вторник сообщило о том, что в Китае могут ввести ограничения на доступ иностранных пользователей к наиболее современным моделям искусственного интеллекта родом из этой страны. Сразу три источника заявили, что власти Китая на протяжении месяца вели переговоры с представителями технологических компаний. Ограничить могут в том числе ещё не выпущенные модели. Ограничения могут ввести не только на модели с закрытым, но и с открытым исходным кодом.

Изображение: Gemini

Как и в случае с США, Китай рассматривает продвинутые технологии ИИ как свой национальный актив и хочет контролировать их. В переговорах были задействованы такие компании, как Alibaba, ByteDance и стартап Z.ai.

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В 2025 году появилась модель DeepSeek R1 и популярность китайских ИИ-моделей на мировом рынке значительно выросла благодаря доступной цене и расширению функциональных возможностей. В случае введения ограничения у многих предприятий могут увеличиться расходы.

Также могут быть введены меры по ограничению источников финансирования китайских стартапов в сфере ИИ.