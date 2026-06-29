Потребителям надоел вызванный искусственным интеллектом дефицит и рост стоимости памяти и электроники

Дефицит памяти сохраняется, и цены на неё продолжают идти вверх. Соответственно подорожала и вся электроника, в которой применяются чипы памяти. В США недовольные этим потребители подали частный коллективный иск против трёх крупнейших производителей DRAM. Иск является антимонопольным, и его рассмотрит судья Ноэль Уайз в Окружном суде США Северного округа Калифорнии. Истцы требуют от компаний Samsung, SK Hynix и Micron компенсации, говоря об искусственном создании дефицита и завышении цен. Иск подали 25 июня.

Изображение: ChatGPT

Для Samsung Electronics такие дела не в новинку. Ещё в 2005 году Министерство юстиции США предъявило южнокорейскому производителю иск на $300 млн. Компанию оштрафовали за сговор с целью фиксации цен на оперативную память с апреля 1999 года по июнь 2002 года. Пострадавшими тогда были признаны такие производители, как Dell Inc., Compaq Computer Corporation, Hewlett-Packard Company, Apple Computer Inc., International Business Machines Corporation и Gateway Inc.

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Сейчас ситуация отличается, поскольку спрос со стороны искусственного интеллекта делает дефицит реальным. Производители говорят о ведущемся строительстве новых заводов для увеличения объёма поставок памяти. Однако многие аналитики уверены, что дефицит сохранится как минимум ещё пару лет.