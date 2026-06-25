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Samsung анонсировала смартфон Galaxy A27 на Snapdragon 6 Gen 3 с шестью годами обновления Android
Устройство обладает дисплеем Infinity-O и в иерархии Samsung занимает место между Galaxy A17 и Galaxy A37
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В четверг южнокорейский производитель Samsung анонсировал смартфон бюджетной ценовой категории Galaxy A27. Аппарат имеет ряд усовершенствований по сравнению с предшественником, включая дизайн, экран, скорость работы и камеры.

Устройство обладает панелью Super AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+. Впервые в аппаратах серии Galaxy A2x применяется дисплей Infinity-O, что означает наличие отверстия на экране под фронтальную камеру.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

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За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Samsung обещает рост скорости CPU на 7% и GPU на 8% по сравнению с Exynos 1380 в Galaxy A26. Установлена оперативная память LPDDR5X и хранилище UFS 3.1. Покупатели смогут выбрать из конфигураций 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Можно также устанавливать карты памяти вместимостью до 2 ТБ.

Устройство выходит на Android 16 QPR2 с программной оболочкой One UI 8.5, система будет получать обновления на протяжении шести лет. Доступна функциональность искусственного интеллекта, в том числе Google Circle to Search, Object Eraser и голосовая расшифровка. Предустановлены Google Gemini, Perplexity и Bixby.

Сзади находится основная широкоугольная камера 50 Мп с оптической стабилизацией и поддержкой съёмки видео 4K/30 FPS. Есть сверхширокоугольная камера 5 Мп и макрообъектив 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 12 Мп, и она поддерживает HDR. Сенсор стал более продвинутым, что должно повысить качество изображения.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Ёмкость аккумулятора осталась 5000 мАч и мощность проводной зарядки 25 Вт. Размеры смартфона равны 162,4 х 78,2 х 7,8 мм, весит он 200 г. Доступна защита от воды и пыли уровня IP64, что стало шагом назад по сравнению с IP67 в Galaxy A26. Есть чёрный, синий, светло-зелёный и светло-розовый цветовые варианты.

Минимальная конфигурация в Европе будет стоить 349 евро, продажи стартуют 3 июля.

#смартфоны #samsung #европа #южная корея #galaxy a
Источник: sammobile.com
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