На платформе Avito появилась опция под названием «Разберём гардероб». Работая на основе алгоритмов искусственного интеллекта, она позволяет при помощи фотографий одежды получить объявление о продаже. В Avito уверены, что это первая на российском рынке функциональность подобного рода.
В её основе лежит мультимодальная модель A-Vision. Она анализирует изображение, определяя производителя одежды, материалы, размер, цвет и состояние. На основе этого и создаётся текстовое описание с названием товара, которое владелец может опубликовать.
Искусственный интеллект уже применялся на Avito, но тогда пользователям приходилось вводить информацию вручную. Также раньше нужно было заполнять информацию о товаре на нескольких экранах, а теперь все данные собираются на одной странице. Здесь их можно проверить и при необходимости внести изменения.
В процессе тестирования благодаря ИИ было создано свыше 100 тысяч объявлений. Около половины из них опубликовали без редактирования. На смартфоне пользователи при публикации проходили на 40% экранов меньше.
Также эта функциональность помогает в определении стоимости товара. Внутренняя система оценки рассматривает стоимость аналогичных предложений на Avito и рекомендует цену. Представители сервиса надеются, что к 2030 году ИИ будет создавать объявления о продаже одежды и обуви более чем в половине случаев.
Опция предлагается в приложении Avito в разделе «Мои объявления» - «Можно продать» в категориях взрослой и детской одежды.