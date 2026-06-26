Это упростит торговлю, избавив от необходимости создавать описание самостоятельно

На платформе Avito появилась опция под названием «Разберём гардероб». Работая на основе алгоритмов искусственного интеллекта, она позволяет при помощи фотографий одежды получить объявление о продаже. В Avito уверены, что это первая на российском рынке функциональность подобного рода.

Изображение: Avito

В её основе лежит мультимодальная модель A-Vision. Она анализирует изображение, определяя производителя одежды, материалы, размер, цвет и состояние. На основе этого и создаётся текстовое описание с названием товара, которое владелец может опубликовать.

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Искусственный интеллект уже применялся на Avito, но тогда пользователям приходилось вводить информацию вручную. Также раньше нужно было заполнять информацию о товаре на нескольких экранах, а теперь все данные собираются на одной странице. Здесь их можно проверить и при необходимости внести изменения.

В процессе тестирования благодаря ИИ было создано свыше 100 тысяч объявлений. Около половины из них опубликовали без редактирования. На смартфоне пользователи при публикации проходили на 40% экранов меньше.

Изображение: Avito

Также эта функциональность помогает в определении стоимости товара. Внутренняя система оценки рассматривает стоимость аналогичных предложений на Avito и рекомендует цену. Представители сервиса надеются, что к 2030 году ИИ будет создавать объявления о продаже одежды и обуви более чем в половине случаев.

Опция предлагается в приложении Avito в разделе «Мои объявления» - «Можно продать» в категориях взрослой и детской одежды.