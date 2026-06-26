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Искусственный интеллект на Avito научился создавать объявления по фотографиям одежды
Это упростит торговлю, избавив от необходимости создавать описание самостоятельно
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На платформе Avito появилась опция под названием «Разберём гардероб». Работая на основе алгоритмов искусственного интеллекта, она позволяет при помощи фотографий одежды получить объявление о продаже. В Avito уверены, что это первая на российском рынке функциональность подобного рода.

Изображение: Avito

В её основе лежит мультимодальная модель A-Vision. Она анализирует изображение, определяя производителя одежды, материалы, размер, цвет и состояние. На основе этого и создаётся текстовое описание с названием товара, которое владелец может опубликовать.

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Искусственный интеллект уже применялся на Avito, но тогда пользователям приходилось вводить информацию вручную. Также раньше нужно было заполнять информацию о товаре на нескольких экранах, а теперь все данные собираются на одной странице. Здесь их можно проверить и при необходимости внести изменения.

В процессе тестирования благодаря ИИ было создано свыше 100 тысяч объявлений. Около половины из них опубликовали без редактирования. На смартфоне пользователи при публикации проходили на 40% экранов меньше.

Изображение: Avito

Также эта функциональность помогает в определении стоимости товара. Внутренняя система оценки рассматривает стоимость аналогичных предложений на Avito и рекомендует цену. Представители сервиса надеются, что к 2030 году ИИ будет создавать объявления о продаже одежды и обуви более чем в половине случаев.

Опция предлагается в приложении Avito в разделе «Мои объявления» - «Можно продать» в категориях взрослой и детской одежды.

#россия #торговля #avito
Источник: hi-tech.mail.ru
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