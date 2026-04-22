Выгодные покупки в интернете скоро могут остаться в прошлом

В октябре начнёт работать закон о платформенной экономике. Ожидается, что с его введением в стране изменятся правила работы маркетплейсов и контроль за ними усилят.

Торговые площадки начнут заключать электронные договоры с продавцами товаров и владельцами пунктов выдачи заказов, при этом проверяя их в госреестрах. Нельзя будет менять в одностороннем порядке комиссии и условия сотрудничества. Уменьшать цены за счёт продавца будет запрещено без его согласия. Также от маркетплейсов потребуется следить за сертификатами и маркировками, передавая в Федеральную налоговую службу сведения об оборотах каждый месяц.

Ещё в прошлом году стало необходимым передавать сведения о продавцах с признаками дробления и занижения выручки. Эксперимент продолжается и сейчас. Участие в нём принимают такие крупные маркетплейсы, как «Яндекс Маркет», Avito и другие. С октября эти платформы должны будут передавать информацию об оборотах всех продавцов на своих площадках. Результатом эксперимента стало увеличение доходов бюджета и снижение прибыли продавцов.

По мнению аналитиков, разрыв цен в 15-20% между маркетплейсами и обычными магазинами скоро начнёт падать. Если в электронике разница достигает 30%, скоро она может стать всего 5-10%. Одежда и товары для дома стоят на маркеплейсах на треть меньше, но скоро эта разница может уменьшиться в полтора-два раза.

По словам экономистов, маркетплейсы превратятся в своего рода цифровых инспекторов, передавая в налоговую службу сведения о каждой операции. Из-за необходимости мониторить продавцов расходы платформ увеличатся, потребуются вложения в IT-инфраструктуру, что опять же приведёт к росту цен для конечных покупателей.

Эксперты полагают, что полностью от покупок в маркетплейсах не откажутся, поскольку они привлекают не только ценой. Другими достоинствами являются пункты выдачи заказов рядом с домом, богатый выбор товаров и возможность сделать покупку в любое время.