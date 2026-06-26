Уже в августе или сентябре могут проявиться последствия введения моратория на расширение зарубежных каналов связи

Издание РБК сообщает, что уже в конце лета российские пользователи интернета могут столкнуться с последствиями моратория, введённого операторами на расширение каналов связи для зарубежного трафика. Этот прогноз прозвучал на мероприятии Night Telecom Forum в Санкт-Петербурге от руководителя направления развития телеком-бизнеса «Транстелекома» Ильи Гуденко.

По его словам, колебания трафика носят сезонный характер, когда с марта по июль его объём снижается, после чего до декабря и января увеличивается. Так произошло и в этом году, по крайней мере в части снижения.

Изображение: ChatGPT

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Новость о моратории на расширение каналов связи появилась в апреле. Этот шаг стал этапом борьбы с VPN со стороны Минцифры. VPN-трафик для провайдеров выглядит как иностранный, и когда его объём превысит имеющуюся пропускную способность, операторам придётся или фильтровать такой трафик, или повышать стоимость доступа к нему.

По словам Гуденко, блокировки мобильного интернета не привели к росту объёма трафика на фиксированном интернете. Блокировки сайтов и сервисов привели к тому, что пользователи не находят им замену, и объём трафика уменьшается. Например, когда был заблокирован Roblox, трафик от него пропал, а после его возвращения вернулся за пару дней.

По мнению экспертов, когда каналы российских провайдеров будут полностью заполнены, они могут начать разделение тарифных планов. Одни из них могут давать доступ только к рунету, сохранив нынешнюю цену. Тарифы с доступом к зарубежным сервисам будут стоить дороже.