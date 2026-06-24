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Российский телескоп «Спектр-УФ» должен оказаться на орбите 24 октября 2031 года
Туда его отправит ракета «Ангара-А5М» с разгонным блоком «Персей»
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Конференция «Ультрафиолетовая Вселенная — 2026» позволила узнать о планируемой дате выхода на орбиту космического телескопа «Спектр-УФ» от российских разработчиков. По словам представителей НПО имени С. А. Лавочкина, это случится 24 октября 2031 года.

В январе 2027 года должна начаться работа над документацией по объектам наземной инфраструктуры и средствам выведения. Заведующий профильным отделом предприятия Александр Шаханов рассказал, что элементы для успешного запуска указаны в Национальном проекте «Космос», и сейчас ведётся их производство.

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Телескоп попадёт на орбиту благодаря ракете-носителю «Ангара-А5М», которой будет помогать разгонный блок «Персей». Проработать на орбите он должен до октября 2036 года, на протяжении пяти лет. Это консервативные оценки, а в реальности продолжительность работы может оказаться значительно большей.

Изображение: commons.wikimedia

Управлять телескопом помогут проверенные в рамках использования космического аппарата «Спектр-РГ» решения. Что касается наземной инфраструктуры, станции будут находиться в Медвежьих Озёрах и на Байконуре, информацию будут собирать в Аддис-Абебе, Симеизе и Звенигороде.

Создатели телескопа рассматривают его как выходящий на смену известному телескопу «Хаббл». Уже сообщалось, что испытания подходят к концу.

#россия #наука #астрономия #космонавтика #телескопы
Источник: tass.ru
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