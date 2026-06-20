Долгие годы так называемая Розовая планета ускользала от астрономов, скрывая свою истинную природу за туманным розовым свечением.

Более десяти лет планета, окутанная розовым туманом, оставалась одной из самых интригующих загадок для астрофизиков. GJ504b, более известная как «Розовая планета», была просто слишком тёмной и холодной для того, чтобы земные приборы могли точно изучить состав её атмосферы.

Изображение: нейросеть qwen

Прорыв произошёл только с появлением космического телескопа Джеймса Уэбба. Недавние анализы показали, что облака там содержат невероятно экзотический химический состав. Это первое столь однозначное подтверждение явления, предсказанного теоретиками двенадцать лет назад.

GJ504b была обнаружена в 2013 году и вращается вокруг звезды, похожей на наше Солнце, примерно в 57 световых годах от Земли. Хотя в СМИ объект окрестили планетой, учёные до сих пор не могут однозначно его классифицировать.

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Масса объекта примерно в 25 раз превышает массу Юпитера, что помещает его на границу между газовыми гигантами и коричневыми карликами. Что отличает GJ504b от других объектов этого типа, полученных прямыми снимками, так это его исключительно низкая температура. Большинство экзопланет, запечатлённых на снимках, нагреваются до нескольких сотен или даже более тысячи градусов. Между тем, на Розовой планете термометры показали бы около 290 °C.

Это является прямым следствием возраста этой системы. Планеты при рождении чрезвычайно горячие, но с годами они постепенно выделяют тепло в космос. Исследовательская группа оценила возраст GJ504b в 2,5–4 миллиарда лет, что означает, что она уже значительно остыла. Это охлаждение сделало объект практически невидимым для традиционных наземных обсерваторий.

Полученные данные выявили богатую и удивительную смесь газов. В атмосфере GJ504b были обнаружены отчетливые признаки водяного пара, метана, углекислого газа и аммиака. Для реконструкции условий на планете исследователи включили эти параметры в продвинутые астрофизические модели.

Анализ спектра также показал, что GJ504b необычайно богата тяжёлыми элементами. Однако это открытие не решает всех загадок, окружающих прошлое этого объекта. Собранные данные всё ещё не дают окончательного ответа на вопрос о том, как образовалась Розовая планета. Во многих отношениях она могла сформироваться как классическая планета в пылевом диске вокруг звезды, но возможно, что она родилась как небольшая звезда, в результате прямого гравитационного коллапса газового облака.

Успех команды астрономов открывает новую главу в изучении низкотемпературных небесных тел. До сих пор знания о холодных газовых планетах основывались в основном на объектах нашей Солнечной системы.