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Недельный рейтинг Steam за 16-23 июня среди платных игр снова возглавляет Meccha Chameleon
Cyberpunk 2077 вошла в число лидеров на втором месте со скидками в 70%
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Компания Valve опубликовала ежедневную статистику по видеоиграм в своём магазине Steam, на этот раз за период 16-23 июня. Вторую неделю подряд лидерство удерживает инди-игра Meccha Chameleon, популярность которой настолько велика, что её приобрели более 7 млн раз. Концепция игры заключается в необходимости играть в прятки при помощи краски для маскировки.

Изображение: Steam

На втором месте находится значительно более масштабная игра Cyberpunk 2077, которая до 25 июня доступна для приобретения по цене на 70% ниже обычной. Последний раз она занимала высокое место в период 21–28 апреля, когда релиз обновления Phantom Liberty позволил занять восьмое место.

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Скидка и новое расширение привели в тройку лидеров Dead by Daylight. Также в топ-10 входят гоночная игра Forza Horizon 6 и футбольный симулятор EA SPORTS FC 26. Если же принимать во внимание условно-бесплатные игры, лидером является PUBG: Battlegrounds.

#игры #steam #valve #видеоигры #meccha chameleon
Источник: dtf.ru
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