Успех небольших независимых проектов редко развивается такими темпами. Meccha Chameleon, над которой работал один разработчик из Японии, меньше чем за две недели превратилась в один из самых заметных игровых релизов месяца. Изображение: Meccha Chameleon
Разработчик Meccha Chameleon объявил в соцсети Х, что продажи игры превысили семь миллионов копий спустя 12 дней после выхода. Почти одновременно проект установил новый рекорд по числу игроков в Steam, собрав 340 534 пользователя онлайн.
Глава CDPR: Полностью сгенерированные ИИ игры появятся в ближайшем будущем
Изображение: @lemorion1224
Популярность игры во многом связана с интересом со стороны стримеров. После релиза крупные создатели контента начали активно показывать Meccha Chameleon своей аудитории, что заметно ускорило распространение проекта.
В основе игры лежит механика маскировки. Игроки не просто прячутся среди предметов окружения, а меняют внешний вид персонажа с помощью краски, стараясь слиться с фоном или принять облик объектов на карте.
Несмотря на резкий рост аудитории, автор продолжает регулярно выпускать обновления и исправлять обнаруженные ошибки. По сути, всеми работами над проектом занимается один человек, что делает показатели Meccha Chameleon еще более заметными на фоне недавних релизов.