Инди-игра Meccha Chameleon стала одной из самых обсуждаемых новинок последних недель

Успех небольших независимых проектов редко развивается такими темпами. Meccha Chameleon, над которой работал один разработчик из Японии, меньше чем за две недели превратилась в один из самых заметных игровых релизов месяца. Изображение: Meccha Chameleon

Разработчик Meccha Chameleon объявил в соцсети Х , что продажи игры превысили семь миллионов копий спустя 12 дней после выхода. Почти одновременно проект установил новый рекорд по числу игроков в Steam, собрав 340 534 пользователя онлайн.

Изображение: @lemorion1224

Популярность игры во многом связана с интересом со стороны стримеров. После релиза крупные создатели контента начали активно показывать Meccha Chameleon своей аудитории, что заметно ускорило распространение проекта.

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В основе игры лежит механика маскировки. Игроки не просто прячутся среди предметов окружения, а меняют внешний вид персонажа с помощью краски, стараясь слиться с фоном или принять облик объектов на карте.

Несмотря на резкий рост аудитории, автор продолжает регулярно выпускать обновления и исправлять обнаруженные ошибки. По сути, всеми работами над проектом занимается один человек, что делает показатели Meccha Chameleon еще более заметными на фоне недавних релизов.