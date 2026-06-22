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Global_Chronicles
Инди-игра Meccha Chameleon разработчика-одиночки продалась тиражом 7 миллионов копий за 12 дней
Инди-игра Meccha Chameleon стала одной из самых обсуждаемых новинок последних недель
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Успех небольших независимых проектов редко развивается такими темпами. Meccha Chameleon, над которой работал один разработчик из Японии, меньше чем за две недели превратилась в один из самых заметных игровых релизов месяца. Изображение: Meccha Chameleon

Разработчик Meccha Chameleon объявил в соцсети Х, что продажи игры превысили семь миллионов копий спустя 12 дней после выхода. Почти одновременно проект установил новый рекорд по числу игроков в Steam, собрав 340 534 пользователя онлайн.

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Изображение: @lemorion1224

Популярность игры во многом связана с интересом со стороны стримеров. После релиза крупные создатели контента начали активно показывать Meccha Chameleon своей аудитории, что заметно ускорило распространение проекта.

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В основе игры лежит механика маскировки. Игроки не просто прячутся среди предметов окружения, а меняют внешний вид персонажа с помощью краски, стараясь слиться с фоном или принять облик объектов на карте.

Несмотря на резкий рост аудитории, автор продолжает регулярно выпускать обновления и исправлять обнаруженные ошибки. По сути, всеми работами над проектом занимается один человек, что делает показатели Meccha Chameleon еще более заметными на фоне недавних релизов.

#steam #разработка игр #инди-игры #продажи игр #стримеры #meccha chameleon #японский разработчик
Источник: insider-gaming.com
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