Это звание она сумела отнять у Samsung впервые в этом столетии

Всего около 20 лет назад компания SK Hynix могла прекратить своё существование, поскольку имела огромные долги. Теперь она завоевала статус самой дорогостоящей компании Южной Кореи, опередив всемирно известную Samsung Electronics.

Изображение: sammobile.com

Обе компании сумели значительно увеличить свою прибыль благодаря появлению искусственного интеллекта и огромному росту спроса на чипы памяти. В этом году стоимость акций SK Hynix увеличилась на 340%, что позволило обойти Samsung и американскую Micron, которая также производит память типа HBM. Между тем, в 2002 году Hynix Semiconductor могла быть куплена американской Micron.

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Только в понедельник стоимость акций SK Hynix увеличилась ещё на 5,6%, и её капитализация теперь равна $1,35 трлн. Samsung потеряла лидерство по стоимости в Южной Корее впервые с 2000 года, хотя при благоприятном стечении обстоятельств на бирже она может скоро вернуть себе статус лидера. К тому же Samsung заявляет, что при оценке рыночной стоимости нужно учитывать также привилегированные акции компании. С ними её капитализация составляет около $1,47 трлн.